黃仁勳才剛造訪！嘉佩樂酒店就出包 竹笙驗出「重金屬超標」

台北市衛生局在農曆年前針對年節食品展開抽驗行動，結果顯示共有20件產品不符合規定，其中輝達執行長黃仁勳(Jensen Huang)日前才造訪的台北嘉佩樂酒店，其使用的竹笙被檢出重金屬鎘含量超標。

台北嘉佩樂酒店竹笙檢出重金屬鎘超標，違規產品已下架。（圖／北市衛生局提供）

此次抽驗地點涵蓋北市各大賣場、傳統市場、食品行及餐飲店等場所，檢驗項目包含防腐劑、漂白劑、著色劑、甜味劑、保色劑、殘留農藥、動物用藥、黃麴毒素、硼酸及其鹽類、重金屬、邦克列酸等，並依據不同品項擇定相應的檢驗項目。

廣告 廣告

根據品質檢驗結果統計，白木耳的不合格率最高，達到40%(4件/10件)，其次為生鮮蔬果36.4%(4件/11件)、菇類33.3%(2件/6件)、花椒25%(1件/4件)、竹笙20%(1件/5件)、水產加工品16%(4件/25件)、肉加工品10%(1件/10件)。

北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，17件品質檢驗不符合規定的產品中，違規原因包括4件生鮮蔬果、4件白木耳、1件猴頭菇、1件花椒分別檢出1至9項殘留農藥，不符合「農藥殘留容許量標準」；1件竹笙及1件巴西蘑菇檢出重金屬鎘，違反「食品中污染物質及毒素衛生標準」。

此外，3件蝦米被檢出漂白劑二氧化硫超標；1件烏魚子檢出甜味劑環己基(代)磺醯胺酸鹽及糖精；1件牛肉干檢出防腐劑己二烯酸，均不符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。

3件蝦米被檢出漂白劑二氧化硫超標；1件烏魚子檢出甜味劑環己基(代)磺醯胺酸鹽及糖精；均不符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。 （圖／北市衛生局提供）

台北嘉佩樂酒店使用的竹笙經檢驗後發現重金屬鎘超標，該產品來源為新北市成豐行。衛生局已要求販售場所將違規產品下架，並移請新北市衛生局依違反食品安全衛生管理法規定限期改正，若屆期不改正可處新台幣3萬至300萬元以下罰鍰。

「上海鄉村股份有限公司」天母別館、雅苑粵菜港式茶飲的開洋(蝦米干、蝦米)也都被檢出漂白劑二氧化硫超標，產品來源皆為「宏濱國際貿易有限公司」。衛生局已令販售場所下架違規產品，同時因雅苑粵菜港式茶飲未能提供詳細產品來源，處分業者新台幣3萬元罰鍰。

北市衛生局提醒民眾，選購年節產品時應到信譽良好的店家或網路電商平台購買，儘量選擇包裝及標示完整的產品，並確認網站有清楚明確標示產品資訊，購買後應依標示上建議的保存方式儲存。

延伸閱讀

台中漁港攤商疑調包「活蝦變死蝦」 老闆辯稱：拿錯袋

新北市長戰局多變 吳子嘉：藍軍沒有侯友宜輔選一定會輸

蔡鎤銘/華府智庫揭開大陸攻台後果…經濟崩潰