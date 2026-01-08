黃仁勳才喊訂單多 傳中國勒令科技公司暫停採購H200晶片

輝達執行長黃仁勳。美聯社



美國科技新聞媒體The Information週三（1/7）引述知情人士透露，北京當局本週要求部分中國科技公司，暫停訂購AI晶片巨頭輝達（Nvidia）的H200晶片，並可能強制要求他們採購國產AI晶片。

報導稱，中國政府正在評估是否以及在何種條件下，允許科技公司使用輝達的高性能晶片，並在這樣的背景下發布暫停採購的命令。北京當局此舉旨在阻止本土企業在決策出爐前搶購美國晶片。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇向路透社表示：「中國致力於依靠自身實力推動國家發展，也願與各方保持對話合作，維護全球產業鏈、供應鏈的穩定。」

針對報導，輝達並未立即回應評論請求，中國商務部與工信部亦未在非辦公時間內立即回電。

輝達執行長黃仁勳本週才在美國消費性電子展（CES）表示，中國市場對H200晶片的需求依然強勁。輝達將中國公司的採購訂單視為官方批准訊號，並不期待北京方面會發布任何正式公告。

美國總統川普（Donald Trump）政府去年底批准向中國出口H200晶片，大幅度調整此前對先進AI硬體的禁令，但科技公司須向美國政府上繳25%收益分成。美國對H200晶片的出口許可仍在審核中，並未訂下確定的時間表。

H200晶片為輝達現行旗艦Blackwell架構晶片的前一代產品，被視為中國企業目前可取得的高階AI晶片選項之一。

