黃仁勳才喊H200需求強勁！傳北京要求陸企「暫停下單」

輝達執行長黃仁勳6日對外宣布，公司已重啟H200人工智慧（AI）晶片模組供應鏈，儘管出口許可仍在處理中且無明確時間表，但大陸市場對H200的需求極為強勁。然而，目前卻傳出北京政府已要求部分科技公司暫停下單輝達H200晶片，並預計將強制要求企業採購國產AI晶片。

輝達執行長黃仁勳在美國消費性電子展展示自家產品。（圖／路透社）

根據《路透社》7日引述美國科技媒體《資訊報（The Information）》報導，多名知情人士透露，北京政府已要求部分科技公司暫停訂購輝達H200晶片，並預計將強制要求企業採購國產AI晶片。隨著美國持續收緊先進半導體出口管制，大陸企業亦正尋求減少對美製晶片的依賴，半導體已成為中美戰略衝突的戰略焦點。

廣告 廣告

大陸發出此項暫停採購的指令，正值北京研議是否、以及在何種條件下允許企業獲得輝達高性能晶片的關鍵時期。報導稱，北京此舉旨在防止本地科技公司在政策定案前，大規模搶購並囤積美國晶片。輝達目前夾在華盛頓與北京之間，儘管美國政府一方面緊縮AI晶片出口，但去年底川普政府卻有條件批准了H200對陸出口，前提是輝達須向美國政府支付25%的特殊所得分成稅。

輝達已重啟 H200 AI晶片模組 供應鏈。（資料照／美聯社）

輝達執行長黃仁勳6日在拉斯維加斯的CES展會上指出，大陸市場對H200晶片的需求強勁，他不認為北京政府會正式對外宣布允許陸企進口輝達H200晶片，但公司將目前的採購訂單視為一種「認可訊號」。然而，報導指出北京正傾向推動國產AI晶片替代方案。

大陸駐美大使館發言人劉鵬宇表示，大陸致力於依靠自身力量發展，但也願意與各方保持對話與合作，以維護全球產業鏈與供應鏈的穩定。

H200晶片作為輝達當前旗艦級「Blackwell」系列的前代產品，仍是目前大陸科技公司極力爭取的關鍵硬體。分析家指出，若北京最終決定強制實施國產採購令，將對輝達在大陸市場的營收造成衝擊，並進一步加速全球半導體供應鏈的兩極化發展。目前，美方對該系列晶片的出口許可證發放進度仍無具體時間表。

延伸閱讀

AI技術快速發展 美媒：「7種職業」2031年恐消失

快去刷存摺！台積電豪發1296億股息紅包 184萬人樂透

超微AI領域迎戰輝達！蘇姿丰秀台積電2奈米加速器：效能暴漲1000倍