黃仁勳打趴85國！輝達市值飆破5兆美元 全球資本版圖重洗牌

全球第一家市值站上5兆美元的企業誕生了！「AI教父」黃仁勳28日以一句「新一代GPU將帶來5,000億美元營收」，震撼全世界。隔天，輝達股票續飆，市值站上5.02兆美元，這是什麼概念？根據《民報》調查，黃仁勳憑著一家公司打趴全球85國資本市場，擠下英國、挑戰印度，掀起全球資本版圖大洗牌。

市值創高：輝達超狂財測＋聯準會降息

輝達首次將GTC大會移師美國華盛頓特區舉行，面對市場不斷唱衰AI、高喊泡沫化，黃仁勳出大絕拋出「超狂財測」，「今、明年新一代GPU（Blackwell和Rubin）累計營收將達5,000億美元。」短短一句話，讓資本市場陷入狂歡，卻把法人圈嚇傻了。

外資法人遲疑地說：「我們原先預測2025至2026年期間，輝達資料中心GPU總營收來到3,600億美元，那現在Jensen（黃仁勳）的意思，要我們把原先的預測值再調高1,400億美元？」法人不敢大意，直呼黃仁勳把細節說清楚。

法人還在拼揍5,000億美元的數字，沒想到本週進入超級央行週，市場預測聯準會宣布降息，加上美國總統川普日前透露，有意放行輝達向中國出口Blackwell特製GPU，市場情緒偏向樂觀，推升輝達一度大漲5.5％，黃仁勳成為問鼎市值5兆美元的第一人。

輝達躍第5大市場 僅輸美、中、日、印4國市值

究竟「黃仁勳障礙」市值5兆美元有多狂？黃仁勳靠著AI崛起，讓輝達在資本市場形成一個人的武林，毫無對手的情況下，輝達就像一個「AI王國」，不再是公司與公司的對決，而是輝達與各國家資本市場的比拼。

根據MarketCapWatch指出，放眼全球89國資本市場，黃仁勳的「AI王國」以市值5.02兆美元，狠踩英國總市值4.28兆美元，躍為全球第5大市場，僅4個國家贏黃仁勳，分別是美國的72.04兆元、中國20.55兆元、日本7.18兆元、印度5.36兆元，而台灣以3.25兆元排第8。

輝達市值躍5.02兆元，比英國股市總市值更高。(翻攝MarketCapWatch官網)

回到各別公司的市值戰場仍有亮點，台積電以1.28兆美元，居全球第10大公司。至於第2至9名，分別是微軟的4.01兆美元、蘋果3.99兆美元、Alphabet 3.24兆美元、亞馬遜2.44兆美元、Meta 1.88兆美元、博通1.8兆美元、沙烏地阿美1.67兆美元、特斯拉1.54兆美元。