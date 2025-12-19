「黃仁勳把輝達帶進死胡同！」謝金河警告中國國家隊崛起：輝達難保領先優勢

在AI熱潮席捲下，全球產業格局正面臨重塑，中美兩國的競爭也逐漸轉移至AI戰場。對此，財信傳媒董事長謝金河在網路節目《老謝開講》表示，中國現在用國家力量打造新的AI陣營，中國半導體2026年展望，華為和寒武紀的AI半導體出貨量預計將超過100萬顆。而美國現在將AI產業當成一門生意，當商人碰到國家隊時，未必會打勝仗。

謝金河說明，2023年5月AI賽道開始奔馳，至今已進入第3年，然而AI投入成本相當高，過去一年整個AI建置有高達3兆美元的資本投入，使得市場現在開始用放大鏡重新檢視AI產業。而在此檢視中，輝達股價出現非常巨大的下跌，今年輝達股價最高達到212.19美元，市值高達5兆1560億美元。市值衝高後，輝達面對的挑戰接踵而來，輝達股價從212.19美元最低跌至169.55美元，市值剩下4.13兆美元。

中國舉國力挺AI 輝達市值面臨考驗

謝金河指出，黃仁勳不斷要求開發中國市場，增加H200晶片的產能，並說服美國總統川普開放H200出口中國，但中國採取抵制的態度。若輝達在賽道上不能永保領先，而回頭顧中國市場，希望能在中國市場吃到大餅，其實危機已在這當中滋生了。

謝金河透露，當黃仁勳表示中國AI會戰勝美國AI時，其實已將輝達帶到死胡同中了。在AI競賽中，中國會將AI當成國家發展非常重要的主力項目，所以一定會用舉國之力托舉AI，一定用國家隊不斷砸重金。中國半導體2026年展望，華為和寒武紀的AI半導體出貨量預計會超過100萬顆，阿里巴巴和百度將自主研發AI半導體晶片，加速去輝達化的動作，並全力打破7奈米的壁壘。

謝金河續指，黃仁勳一手培養的張建中回到上海創立「摩爾線程」，現在股票已在科創板上市，而百度崑崙芯也準備分拆上市，可見中國在AI產業地圖中，已經開始使用國家力量。中國從華為的技術開始鋪陳，整合所有周邊半導體產業，用國家隊力量發展新的資料數據中心。中國連晶片也推動自主研發，從麒麟的CPU到GPU，中國目前都用舉國之力發展，在此情況下，若輝達不能擴大領先中國的差距，一旦被中國吞噬，在股價上將會面臨非常大的考驗。若中國AI打敗美國AI，輝達市值和目前市場給予的5兆美元巨大估值，恐有非常大的落差。

謝金河指出，中國半導體在2026年展望中，華為的AI半導體出貨量預計會超過100萬顆。（資料照，美聯社）

博通股價為何暴跌？

謝金河說明，近期AI疑慮對博通股價造成最大影響，博通公布財報後股價出現大幅下跌，博通上一季營收180.2億美元，成長幅度達3成，其中AI晶片營收成長74%，稅後淨利高達85.1億美元，同時也預告博通接到了Anthropic210億美元的訂單，不過Anthropic的訂單目前看來沒有市場想像中美好。

謝金河提到，現在大眾高度關注Google已有打敗ChatGPT的態勢，Google開發的TPU是交由博通生產ASIC，而此次Anthropic訂單中的晶片由Anthropic自行研發，組裝由博通完成。市場上現在最擔心的是博通可能會從高毛利的晶片設計大師，變成系統製造整合商，使得博通估值最近出現大幅回落，博通股價從最高414.61美元，一口氣跌到337.51美元，幅度相當巨大。博通的訂單沒有為股價帶來更大效益，若ACIC晶片將來被迫進入系統整合商時，其毛利率可能保不住7成以上，而在博通股價大幅修正後，將對市場帶來非常巨大的震撼。

甲骨文股價腰斬 謝金河曝原因

謝金河進一步指出，甲骨文第4季剩餘履約義務仍有523億美元，成長力道非常驚人，但甲骨文在業績表現不錯的情況下，股價卻非常慘烈。甲骨文在截至11月的3個月內，已敲定1500億美元的資料中心租賃合約，前11個月合約總金額上看5230億美元，未來5年內將陸續發酵。

謝金河認為，這個大單理論上應為甲骨文帶來巨大幫助，但甲骨文的股價卻從345.72美元跌到181.4美元，此次巨大下跌，和甲骨文過度龐大的資本支出及非常疲弱的財測有非常密切的關係。現在市場終於發現，甲骨文創辦人埃里森大幅舉債，甲骨文的負債比約500%，雖有3000億美元的訂單，但未來的舉債也讓市場產生疑慮。甲骨文股價這一波的回檔修正已將近5成，若無法在180美元止跌，將會對市場帶來非常巨大的影響。

