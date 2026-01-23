黃仁勳抵中國與員工面對面 H200進度成焦點

▲根據陸媒消息，輝達執行長黃仁勳已經抵達中國上海辦公室。（圖╱取自NVIDIA YouTube頻道）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳訪中國行程曝光。陸媒披露，黃仁勳已抵達中國，首站先到上海新辦公室與員工面對面交流，在H200等AI晶片進口卡關傳言未歇的背景下，他接下來是否與客戶、主管機關見面、嘗試打通供應環節，成為外界最關注的焦點。

綜合陸媒報導，多位知情人士指出，黃仁勳到訪上海新辦公室，與員工見面並回顧公司過去一年大事，也接受提問。不過內部人士形容，員工提問多集中在「2026年重點晶片」等話題，反而幾乎沒人直接追問H200。

廣告 廣告

報導並指出，黃仁勳這趟行程安排與2025年初相近，主要將出席上海、北京、深圳等地分公司的新年活動與供應商答謝會。另有直接了解行程的人士透露，他也可能與潛在買家碰面，討論已獲美方放行出口的輝達晶片，在實際供應到市場時遭遇的障礙與解法。

黃仁勳近年多在農曆年前後例行訪中；行程包括參加年會、與相關人士會面，目的之一就是處理面向中國市場的產品銷售與供應問題。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

輝達H200有望重返中國？傳監管原則同意阿里等大廠先談需求量

輝達H200賣中國卡關？外媒：海關擋進口、供應鏈急踩煞車

AI擴產燒到高階玻纖布！恐缺到2027年 輝達、Google、蘋果都在搶