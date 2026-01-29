黃仁勳抵台先拜訪張忠謀再舉行兆元宴 評論台美關稅協議是「極佳的結果」

黃仁勳29日抵台灣並表示輝達的新產品Rubin 架構次世代「Vera Rubin」平台包含（ CPU、GPU、交換器等）已在台積電全面投片量產。（圖片來源／信傳媒資料照片）

黃仁勳專機29日提前抵達台灣，他表示第一站先拜訪台積電創辦人張忠謀，他認為台美關稅15％的協議有助於台灣 AI 伺服器在美國市場的長期競爭力，這對晶片輸美也是極大利多，是「極佳的結果（Fantastic Outcome）」。

毫不諱言，黃仁勳表示這次一定會和台積電董事長魏哲家見面，「沒有台積電就沒有輝達」他重申台積電是輝達最不可或缺的戰友，感謝其三十年來的支持。

輝達Vera Rubin晶片組已在台積電全面量產

而輝達的新產品Rubin 架構次世代「Vera Rubin」平台包含（ CPU、GPU、交換器等）已在台積電全面投片量產。他提到，這次 Rubin 架構包含六款全新晶片，技術複雜度創歷史新高，全賴台積電先進製程。黃仁勳稱讚台積電不僅技術頂尖，客戶服務與供應鏈彈性更是不可思議，然而 CoWoS 產能依然吃緊，將與台積電深化在台灣與亞利桑那州的封裝合作。

黃仁勳還透露輝達與台積電正針對「矽光子」技術進行大規模研發，以應對未來 AI 算力的傳輸瓶頸。水冷技術突破：提到台積電協助解決了 Blackwell 與 Rubin 系列的超高功耗散熱問題。除了台積電，黃仁勳也點名感謝廣達、鴻海、緯創等台灣 45 家夥伴。

黃仁勳談美台關稅協議是極佳的結果

對於台美達成協議將關稅從 20％ 降至 15％，黃仁勳相當肯定，他認為，這對台灣晶片輸美是極大利多，關稅協議會加速台廠在美國的在地化組裝，輝達會協助台灣夥伴在新的貿易架構下，確保合規並極大化獲利。

黃仁勳表示關稅降低能直接減少終端客戶（如 Meta, Google）採購 AI 伺服器的溢價負擔。雖然在美國製造比較貴，他坦言即便有關稅優惠，美國製造仍有，10-15％ 的溢價，但客戶為了國安願意支付。

他說 對於美國政府要求台積電產能轉移，他認為這不是「移轉」而是「增加」，台積電在全球佈局（美、日、德）是雙贏的韌性展現，他強調輝達是商業公司，關稅是政府間的談判，但協議帶來的「確定性」對產業至關重要，而此協議有助於台灣 AI 伺服器在美國市場的長期競爭力。

可能和台北市政府簽約輝達台北新總部

黃仁勳不忘強烈呼籲台美應儘速通過「免除雙重課稅法案」，這比關稅減免對工程師人才流動更有利。此外，有國際媒體報導中國已經批准首批輝達H200訂單，且獲准進口的H200晶片高達數十萬顆「我相信那是假新聞。」他表示，中國政府還在決定中，且輝達並未收到訂單。

此外，黃仁勳這次來台可能會T17 T18台北新總部有簽約或公開行程，他大讚台北新總部的設計比大家想像中更漂亮。

