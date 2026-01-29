黃仁勳抵台剪髮訪張忠謀與「水果攤阿姨」 澄清H200晶片相關假新聞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳29日抵台，準備出席明天台灣公司舉辦的尾牙。（圖／方萬民攝）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（29）日抵達台灣，提到期待明天與台灣員工共度尾牙；他同時澄清，H200晶片已運抵中國大陸的假新聞，目前許可程序仍待官方最後決定，且尚未收到訂單。訪台首要行程為拜訪台積電創辦人張忠謀，隨後剪髮，並將探訪寧夏夜市「水果攤阿姨」。

黃仁勳隨後證實，H200晶片出口中國大陸的許可已進入最後定案階段，他對未來結果抱持樂觀態度。面對媒體，他強調輝達與台積電、廣達、鴻海及緯創等台灣供應鏈夥伴緊密合作，以因應全球AI基礎建設的強勁需求。

談及Rubin架構產能規劃，黃仁勳讚揚台積電為「世界最佳合作夥伴」，並指出「能源轉型」是AI新工業革命的共通挑戰，台灣、美歐等地須解決基礎建設擴張帶來的龐大電力需求，以利維持半導體與AI領先地位。至於與英特爾合作，雙方正開發X86處理器，雖評估所有晶圓代工廠，但台積電仍是首選。

黃仁勳分享近期中國大陸行程，從上海、上海、北京、深圳展開，與員工舉辦才藝表演、共進晚餐及抽獎，並拜訪客戶、合作夥伴與政府官員，他形容「非常成功」。

他在離開機場，親發養樂多與三明治給民眾，並在民眾拿的《黃仁勳傳》、桌球拍及棒球等物品上簽名，但提醒「不能拿去轉賣」。

在全球AI布局，黃仁勳對OpenAI、xAI及Anthropic等頂尖公司展現高度投資意願，視為「定義時代的榮幸」，凸顯輝達透過資本與技術穩固AI生態系地位。

