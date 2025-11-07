黃仁勳抵台南！感謝台積電辛勞 沒空見蔣萬安、逛夜市

黃仁勳旋風訪台一天半，透露自己還會再回來。

輝達執行長黃仁勳今天（7日）下午搭乘私人專機抵達台南，他一走出入境大廳，就揮手向民眾致意。黃仁勳接受媒體訪問時表示，這次訪台是因為業務非常強勁，所以要回來「鼓勵台積電的朋友」，除了參訪台積電3奈米廠外，8日要到台積電新竹廠參加運動會。

黃仁勳今天下午約2點30分抵達台南機場，他身穿招牌黑色皮衣和白色長褲現身，步出機場時面帶笑容，並和現場人員揮手打招呼。黃仁勳表示，這次訪台是為了「鼓勵台積電的朋友」，他說，「業務非常強勁，所以我回來鼓勵他們，要加油加油。」

媒體詢問他是否參加台積電的運動會，黃仁勳證實會出席台積電運動會，並開玩笑說：「這是秘密嗎？我想…不是秘密了。」隨後他大方證實，「那麼我將參加明天的運動會，我非常興奮。」

由於輝達台灣總部確定落腳北士科T17、T18，外界猜想他是否會和台北市長蔣萬安會面，黃仁勳說，這次沒時間去見蔣萬安，也沒有時間去逛台南夜市。黃仁勳解釋說 ：「我已經旅遊三周了，得回家，我想我的小狗。」他說，自己還會再回來。黃仁勳也透露，此行將在台南停留約5小時，之後前往台北，預計在台灣停留約一天半的時間。

黃仁勳今天下午2點30分抵達台南機場，一走出機場入境大廳現場就有上百名鄉親和媒體等候，他先用中英文問候「大家好」、「Nice to meet you」，並接受約6分鐘的媒體採訪，隨後為現場守候的大批民眾簽名及合影，展現十足親和力。