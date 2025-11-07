黃仁勳抵台南 明天確定出席台積電運動會

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日真的來台南了！他約於14時20分抵達台南航空站。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日真的來台南了！他約於14時20分抵達台南航空站。他受訪表示，現在生意非常蓬勃，所以特別來鼓勵台積電的好朋友們。他說，自己會在台南待5小時，然後會去台北，對於明天是否出席台積電運動會，他則說不是應該是個秘密嗎，但隨後坦言明天會去。



對於今天晚上是否會逛夜市，黃仁勳強調自己非常想去，但這次可能沒有時間去。他提到自己已經在海外旅行三個禮拜，真的應該回家，「而且我也很想念我的狗狗們」，所以說這次沒有機會，但是下次一定會再回來。



針對是否有向美國與中國官方討論開放Blackwell AI晶片出售到中國？他表示，目前沒有討論，也沒有安排出口到中國，這取決於中國市場是否需要NVIDIA產品，自己很期待中國可以改變政策，並盡快服務中國市場。

