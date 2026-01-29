黃仁勳抵台是否會面簽約？蔣萬安：保持聯繫 主要看黃仁勳行程安排

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午抵台，明天將參加輝達台灣公司尾牙，外界關注他是否會與台北市長蔣萬安會面，完成輝達台灣總部案簽約。蔣萬安表示，正持續跟輝達保持聯繫，最主要還是看黃仁勳的行程安排。

蔣萬安今天出席台北燈節宣傳記者會前，被媒體堵訪詢問是否已與輝達敲定簽約時間，蔣萬安回應，目前正持續跟輝達保持聯繫，最主要還是看黃仁勳這段期間的行程安排。至於簽約前的議價等行政程序，蔣萬安表示，都準備好了，就預計農曆年前完成簽約。

黃仁勳稍早抵達台灣，預計明天參加輝達台灣尾牙，隔天邀請台灣AI供應鏈關鍵合作廠商高層共進晚餐。台北市政府原訂藉此機會，在黃仁勳見證下與輝達台灣子公司簽訂北投士林科技園區T1718基地的地上權契約。

