黃仁勳抵台超親民！一路簽名合照到機場外 只待1.5天沒空見蔣萬安

記者林昱孜／台南報導

黃仁勳來了！今（7）日黃仁勳搭乘私人飛機，從巴黎直飛台南機場，下午2時30分抵達，面對守候在機場的粉絲，展現親民一面；台北市長蔣萬安表達希望能見上一面，親自說明當面進度，黃仁勳表示，這次來台只停留1.5天，沒有計畫和蔣萬安碰面。

黃仁勳超親民，對於粉絲求拍照、簽名，來者不拒。（圖／翻攝畫面）

黃仁勳抵台現身台南機場，結束長程飛行不見疲累，親民面對媒體、粉絲；黃仁勳透露此行來台，主要因為生意很好，特地來鼓勵台積電，同時也感謝他們為我們做的努力，媒體詢問是否會前往台積電運動會，黃仁勳笑回：「這還是個秘密嗎？」。

黃仁勳在飯店洗漱後，搭車前往南科台積電。（圖／翻攝畫面）

外界關心輝達總部，黃仁勳表示，台灣員工人數很多，辦公室不夠用，所以在台北需要更大的辦公室，希望在土地的部分能夠早有定論，「如此一來我們就可以在台北蓋座漂亮的建築（總部）」。不過，此行並無與台北市長蔣萬安碰面的計劃。

黃仁勳在台灣停留1.5天，8日將參加台積電運動會。（圖／翻攝畫面）

黃仁勳表示，這次將在台灣停留1.5天，台南停留5小時，明（8）日將參加台積電運動會，因為炫風是訪台，沒有時間品嚐台南夜市小吃，不過他強調，很快他即將再回來。



