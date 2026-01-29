黃仁勳抵台首個行程曝光 仍住文華東方

▲輝達執行長黃仁勳今（29）日抵台。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳今（29）日下午抵達台灣松山機場。而此次來台主要是參加輝答台灣分公司尾牙。下機後，到機場外也熱情和媒體及現場民眾打招呼，接著時間接近下午2點抵達飯店，下車向著媒體揮手後，隨即進入飯店休息。

此次黃仁勳來台主要行程依舊備受關注，除了參加台灣分公司尾牙，另外預期也會與相關供應鏈廠商聚首。

黃仁勳抵台後，在機場外先是與媒體記者熱情打招呼，還用台語問候大家「會不會巴豆夭？」並拿出養樂多與三明治要送給媒體記者，松機現場也有數名粉絲在等候黃仁勳，有粉絲拿書籍及棒球給黃簽名，他也一一替粉絲們簽名。

而時間約下午1點50分，黃仁勳則搭車抵達飯店，下車與媒體揮揮手後，便走進飯店，據了解，在台灣的第一個行程他可能會前往髮廊。

