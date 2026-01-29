黃仁勳抵台首站拜訪張忠謀 將與魏哲家見面

（中央社記者張建中新竹29日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天受訪表示，他到台灣的時候，第一站都會去拜訪台積電創辦人張忠謀，同時他也會見台積電董事長暨總裁魏哲家，而明天晚上會參加輝達台灣尾牙，然後會見合作夥伴，也許還會去逛夜市。

黃仁勳今天結束中國行程，下午1時1分搭乘專機降落台北松山機場。他步出商務中心大門，隨即面帶笑容發飲料與三明治給現場守候的媒體，並接受訪問。

他說，對於輝達的晶圓代工策略，輝達始終保持開放的態度，會評估每個代工廠。然而，台積電是世界一流的，不僅擁有卓越技術，客戶服務也十分出色，供應鏈和執行力都非常靈活。

黃仁勳表示，輝達的Vera Rubin需要6顆全新晶片，為了支援輝達的人工智慧基礎設施建設，需要一家規模非常龐大的公司，而台積電擁有巨大規模優勢。

關於與英特爾的合作，黃仁勳說，輝達正與英特爾（Intel）合作開發輝達客製化的x86處理器，此外，英特爾也在其中央處理器中採用輝達的NVLink融合架構。

對於媒體提問如果中國政府核准輝達銷售H200，產能如何調配，黃仁勳表示，輝達始終優先考慮下訂單的客戶，目前首先需要的是訂單，現階段的供應足以滿足現有客戶的需求。如果H200獲得批准，將與台積電合作，盡快安排供貨。（編輯：潘羿菁）1150129