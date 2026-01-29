黃仁勳抵台！曝首站拜訪張忠謀 並將與魏哲家見面
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天（29日）結束中國行程，搭乘私人飛機抵台，於下午1時許，現身台北松山機場。他受訪表示，他到台灣時，第一站都會去拜訪台積電創辦人張忠謀，同時也會見台積電董事長暨總裁魏哲家，明天晚上預計參加輝達台灣尾牙，然後會見合作夥伴，也許還會去逛夜市。
黃仁勳上周赴中國，陸續前往上海、北京和深圳，參加輝達分公司尾牙。黃仁勳今天上午自深圳起飛，在香港短暫停留後，隨即飛向台灣，下午1時1分降落松山機場。
黃仁勳下午1時18分步出商務中心大門，身穿黑皮衣和白長褲，面帶笑容發飲料與三明治給現場守候的媒體，並為粉絲簽名，還提醒粉絲不能把簽名球拿去賣，隨後接受訪問。
對於美國許可輝達H200銷往中國，黃仁勳表示，希望中國政府也能允許輝達銷售H200晶片，H200對美國技術領先地位非常有利，對中國市場也有好處，客戶非常希望能夠擁有H200，他期待一個有利的決定。
媒體提問，如果中國政府核准輝達銷售H200，產能如何調配，黃仁勳說，輝達始終優先考慮下訂單的客戶，目前首先需要的是訂單，現階段的供應足以滿足現有客戶的需求。如果H200獲得批准，將與台積電合作，盡快安排供貨。
關於Vera Rubin，黃仁勳表示，Vera Rubin是第一代需要全新晶片的人工智慧超級電腦，包括中央處理器、繪圖處理器（GPU）都是全新的，還配備NVLink交換器、Spectrum交換器、安全處理模組等。
黃仁勳指出，所有晶片現在都已全面投產，對於台積電的執行力非常滿意，雙方一直攜手合作，擴大產能。此外，輝達也與記憶體供應商，以及鴻海、廣達、緯創等系統製造商合作，確保擁有充足供應，市場需求非常強勁，目前一切進展順利。
他說，對於輝達的晶圓代工策略，輝達始終保持開放的態度，會評估每個代工廠。然而，台積電是世界一流的，不僅擁有卓越技術，客戶服務也十分出色，供應鏈和執行力都非常靈活。輝達的Vera Rubin需要6顆全新晶片，為了支援輝達的人工智慧基礎設施建設，需要一家規模非常龐大的公司，而台積電擁有巨大規模優勢。
至於與英特爾的合作，黃仁勳說，輝達正與英特爾（Intel）合作開發輝達客製化的x86處理器，此外，英特爾也在其中央處理器中採用輝達的NVLink融合架構。
黃仁勳今天抵達台灣，預計30日參加輝達台灣尾牙，31日黃仁勳擬舉辦「兆元宴」，與台灣AI供應鏈合作廠商共進晚餐。台北市政府也期盼藉此機會，在黃仁勳見證下與輝達台灣子公司簽訂北投士林科技園區T17、T18基地的地上權契約。
（責任主編：莊儱宇）
