黃仁勳抵台！預計明天參加輝達台灣公司尾牙 31日舉辦「兆元宴」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天（29日）結束中國行程，搭乘私人飛機抵台，於下午1時許，現身台北松山機場。他受訪表示，希望中國政府能夠允許輝達銷售H200，此外，市場對Vera Rubin需求非常強勁，與供應鏈合作進展順利。黃仁勳預計明天將參加輝達台灣尾牙，31日擬舉辦「兆元宴」，與台灣AI供應鏈合作廠商共進晚餐。
黃仁勳上周赴中國，陸續前往上海、北京和深圳，參加輝達分公司尾牙。黃仁勳今天上午自深圳起飛，在香港短暫停留後，隨即飛向台灣，下午1時1分降落松山機場。
黃仁勳下午1時18分步出商務中心大門，身穿黑皮衣和白長褲，面帶笑容發飲料與三明治給現場守候的媒體，並為粉絲簽名，還提醒粉絲不能把簽名球拿去賣。
對於中國行，黃仁勳表示，他與中國員工一起慶祝農曆新年，舉辦才藝表演，享用豐盛晚餐以及抽獎活動等，他還拜訪客戶、夥伴及政府官員等。
至於美國許可輝達H200銷往中國，黃仁勳對此表示，希望中國政府也能允許輝達銷售H200晶片，H200對美國技術領先地位非常有利，對中國市場也有好處，客戶非常希望能夠擁有H200，他期待一個有利的決定。
關於Vera Rubin，黃仁勳說，Vera Rubin是第一代需要全新晶片的人工智慧超級電腦，包括中央處理器、繪圖處理器（GPU）都是全新的，還配備NVLink交換器、Spectrum交換器、安全處理模組等。
黃仁勳表示，所有晶片現在都已全面投產，對於台積電的執行力非常滿意，雙方一直攜手合作，擴大產能。此外，輝達也與記憶體供應商，以及鴻海、廣達、緯創等系統製造商合作，確保擁有充足供應，市場需求非常強勁，目前一切進展順利。
黃仁勳今天抵達台灣，預計30日參加輝達台灣尾牙，31日黃仁勳擬舉辦「兆元宴」，與台灣AI供應鏈合作廠商共進晚餐。台北市政府也期盼藉此機會，在黃仁勳見證下與輝達台灣子公司簽訂北投士林科技園區T17、T18基地的地上權契約。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
Fed如預期按兵不動 看美國經濟「穩步擴張」
美國聯準會 (Fed) 如市場預期按兵不動，聯邦資金利率目標區間維持在 3.50-3.75%，在去年連三度降息後暫時進入觀望階段，聲明指出，美國經濟活動正在「穩步擴張」，措辭與 12 月相比樂觀。決議出爐後，標普、道瓊小跌，美元和美債殖利率上揚，油金上漲。 根據聲明，鉅亨網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
台股跌267.55點
（中央社台北29日電）台北股市今天開高走低，收盤跌267.55點，為32536.27點，跌幅0.82%，成交金額新台幣9307.94億元。中央社 ・ 40 分鐘前 ・ 發表留言
中國「明家犯罪集團」11人被處死 叱吒緬北涉詐450億、背14條人命
中國央視新聞今天（1/29）報導，浙江省溫州市中級人民法院對被判處死刑的緬北「明家犯罪集團」明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11名罪犯執行死刑，該集團涉詐、涉賭資金超過100億人民幣（約449.8億元台幣），至少造成14名中國公民死亡。太報 ・ 53 分鐘前 ・ 發表留言
輝達黃仁勳搶爆全年產能 台積電今年仍是一個人武林
輝達執行長黃仁勳預計在29日抵台，並在30日出席輝達台灣尾牙，31日舉行「兆元宴」，可能會持續跟台積電要產能。在輝達取代蘋果成為最大客戶、先進製程產能滿載之際，台積電董事長魏哲家魏哲家掛保證稱：「AI 需求是真的，且看不到盡頭。」同時外界已經預期，今年台積電正式由AI取代智慧型手機成為最大營收來源，在輝達產品推陳出新下，黃仁勳也多次來台向魏哲家要產能，今年台積電依然在先進製程領域一枝獨秀。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
沈玉琳患血癌「結束4療程免骨髓移植」 預估復出時間曝光！
58歲「荒謬大師」沈玉琳去年7月驚傳病倒，隔月確診是血癌，第一時間住進內湖三總，後來轉院到台大。今(28日)他傳出好消息，透露剛完成第4個療程，醫生評估不需要做骨髓移植，可以回家過年，至於何時復出，大約是元宵節過後。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 30則留言
黃仁勳現身松機 幫粉絲簽球送媒體見面禮
[NOWnews今日新聞]輝達執行長黃仁勳今（29日）下午1點19分左右抵達台灣松山機場，他這次來台，主要行程是參加其台灣分公司尾牙，另外預期也會與相關供應鏈廠商聚首。黃仁勳抵台後與媒體記者熱情打招呼...今日新聞NOWNEWS ・ 46 分鐘前 ・ 發表留言
快訊／黃仁勳來了！口袋掏「這個」 全場搶拿
輝達執行長黃仁勳29日抵台，此行除參加輝達尾牙，更強調與台積電及供應鏈的密切合作。他指出AI基建對電力供應的需求龐大，並透露正與中國政府洽談晶片放行。黃仁勳也提及與Intel在NVLink上的合作。他在機場展現親民一面，為粉絲簽名並發放養樂多與三明治。隨後，他前往文華東方旁的「Manorsalon」理髮，由七年老友Ray老闆特地清場提供VIP服務。黃仁勳此次訪台不僅聚焦全球AI產業發展，更展現其獨特個人魅力，引發各界關注。三立新聞網 setn.com ・ 39 分鐘前 ・ 發表留言
染禽流感牧場標榜動福蛋 透過網路賣全台
台中豐原豐康牧場被民眾檢舉有大量死雞，進而追出有禽流感疫情。該牧場因採人道友善方式飼養蛋雞，獲台中市首家動物福利標章認證，但台灣動物社會研究會昨聲明，該牧場因未通過動福標準稽核、且違反標章規範，已經除名，不是「動物福利標章」暨「友善雞蛋聯盟」成員牧場。聯合新聞網 ・ 7 小時前 ・ 16則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 233則留言
安潔莉娜裘莉傳「好萊塢破產」！賣屋求變現 還打算離開美國
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt，小布）離婚官司纏鬥8年，終於在2024年底畫下句點，但兩人為了法國酒莊資產仍持續爭執。近日她接連處理房產，引發外界揣測，認為是長年訴訟耗掉大筆現金，讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。太報 ・ 3 小時前 ・ 28則留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 232則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 10則留言
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 7 小時前 ・ 12則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 216則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 3 天前 ・ 8則留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 3則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
仔仔老婆喻虹淵原來這麼可愛！IG快問快答從夫妻相處聊到育兒日常，真實個性超圈粉！
面對粉絲狂誇「怎麼可以這麼漂亮」，喻虹淵先笑說感謝有美顏相機！也開心分享從去年開始慢慢調整飲食、搭配運動，一週大約運動一到三次，早餐吃拿鐵＋水煮蛋、午餐不忌口但不會吃到太撐、晚餐則視情況不餓就吃青菜豆腐湯，不追求極端，而是希望能長久維持，狀態看起來自然有...styletc ・ 1 小時前 ・ 2則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 198則留言