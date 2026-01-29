黃仁勳抵台！何時確定簽約時間？蔣萬安：農曆年前

台北市長蔣萬安。 圖：周煊惠 / 攝

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（29日）下午1時左右搭乘專機降落台北松山機場，傳出此行預計待4天，針對輝達落腳北士科，外界好奇何時會與北市府簽約，台北市長蔣萬安下午受訪回應，預計會在農曆年前完成簽約。

黃仁勳結束中國行程後，今天下午搭乘專機抵台，被問到輝達進駐北士科，是否參加簽約儀式，他反問媒體「我會參加嗎？」並問「預計什麼時候」，還笑稱若在場媒體有空，會照媒體行程安排，強調輝達在北市的總部設計將會非常漂亮。

蔣萬安下午出席2026台北燈節宣傳記者會，遭媒體堵訪追問，黃仁勳稍早已落地，媒體關注是否確定雙方簽約時間？蔣萬安表示，我們都還是持續和輝達保持聯繫，最主要也是要看黃仁勳這段期間他的行程。

蔣萬安也說，預計就是會在農曆年前完成簽約。

