黃仁勳抵台！將參加輝達尾牙及「兆元宴」 是否出席北士科總部簽約受關注

[Newtalk新聞] AI 晶片巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳結束了近一周的中國行後，今（29）日上午 10:20 分搭乘私人包機離開深圳、途中經過香港，至中午 13:10 分左右已抵達台北松山機場，此次來台行程備受關注。

一身黑皮衣和白長褲的黃仁勳，面帶笑容走出機場，並發放飲料與三明治給現場守候的媒體、為粉絲簽名，也提醒粉絲「不能將簽名球拿去賣」。

據瞭解，黃仁勳明（30）日將參加輝達台灣分公司的尾牙，周六（31 日）將與台灣供應鏈的大老闆共進「兆元宴」。另外，也傳出可能會參加北士科台灣總部之相關活動，不過相關行程細節尚未對外公開。

今年首度來台的黃仁勳，除參加明日的輝達台灣分公司尾牙，周六還會邀請多家科技業高層，在「老地方」——磚窯古早味餐廳舉行「兆元宴」。出席名單包含台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）、仁寶（2324）、和碩（4938）、緯穎（6669）、華碩（2357）、宏碁（2353）等多家輝達在台供應廠商。

上周，黃仁勳參加了瑞士達沃斯（Davos）的世界經濟論壇（WEF）後，展開中國行。除了參加當地分公司新年晚會外，也拜會當地供應鏈與 H200 相關買家。黃仁勳表示，每年農曆新年期間，都會與中國員工一同慶祝，「從首站的上海、北京、深圳，接著到這裡（台北）。不僅有才藝表演、美味的晚宴、抽獎，就是花點時間與陪員工同樂，我也見了一些客戶，一些很棒的夥伴，以及一些政府官員，是一趟成功之旅」。

黃仁勳表示，「H200 晶片的出售許可已經敲定，我也希望中國政府可以允許輝達出口這些 H200 晶片；由他們決定是否批准，我也希望他們能做出有利的決定。而輝達的 H200 晶片有助於美國科技的領先，也有助於滿足中國市場，客戶也想要有 H200。我正期盼一個好的決定。」

《路透社》昨（28）日引述知情人士報導，中國政府已核准輝達首批 H200 晶片進口，數量約數十萬顆，首波配額將優先供應給 3 家主要的中國大型網路公司，以協助其布建資料中心。凸顯出中方在平衡 AI 需求與推動國內產業發展間，立場出現變化。

關於 Vera Rubin 進展方面，黃仁勳表示，Vera Rubin是第一代需要全新晶片的人工智慧超級電腦，包括中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）都是全新的，還配備 NVLink 交換器、Spectrum 交換器、安全處理模組等。並表示，所有晶片現在都已全面投產，對台積電的執行力非常滿意，雙方一同努力合作；此外，輝達也與 CoWoS 封裝廠商、記憶體供應商，及鴻海、廣達、緯創等系統製造商合作，確保供應充足，目前市場需求非常強勁。

另外，隨著經濟部投審司於昨（28）日正式核准輝達以新臺幣 33 億元增資「台灣輝達經典股份有限公司」，並核准於北投士林科技園區（北士科）T17、T18 基地開發商辦大樓及綜合園區，象徵輝達台灣總部計畫正式啟動。各界關注黃仁勳是否會出席簽約儀式。

台北市長蔣萬安昨晚透露，位於北士科的輝達台灣總部預計將於農曆年前正式完成簽約，並於今年內正式動工。但也透露，一切行程都還未底定，他能理解黃仁勳這次訪台行程很滿，會持續與輝達保持聯繫。

