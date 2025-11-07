黃仁勳抵台！私人專機造價24億內裝超豪華

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日再次訪問台灣，他的私人飛機「龐巴迪7500」（Bombardier Global 7500），價格7800萬美元（約新台幣24.16億元），內部有套房、會議室、娛樂室等豪華內裝。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日再次訪問台灣，這也是他今年第四度來台。而他搭乘來台的私人飛機9H-VIC，是「龐巴迪7500」（Bombardier Global 7500）飛機，名列全球前五大商務噴射機，造價7800萬美元（約新台幣24.16億元）。

黃仁勳的私人飛機「龐巴迪環球7500」（Bombardier Global 7500），價格為7800萬美元（約24.16億台幣），最大航程7700海里（約1萬4260公里），能從台灣、香港不間斷直飛美國東岸。除了外型帥氣外，內裝也相當豪華， 有會議室、娛樂套房、私人套房和主衛，堪稱是空中豪宅。

廣告 廣告

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日再次訪問台灣，他的私人飛機「龐巴迪7500」（Bombardier Global 7500），價格7800萬美元（約新台幣24.16億元），內部有套房、會議室、娛樂室等豪華內裝。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日再次訪問台灣，他的私人飛機「龐巴迪7500」（Bombardier Global 7500），價格7800萬美元（約新台幣24.16億元），內部有套房、會議室、娛樂室等豪華內裝。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

龐巴迪曾是全球最大的鐵路列車和商用飛機製造商，轉型成為私人飛機製造商後，與灣流（Gulfstream）、達梭（Dassault）、德事隆（Textron）、巴航工業（Embraer）並列為全球5大商務噴射機製造商之一。

龐巴迪今年5月公布第一季營收為15.2億美元（約新台幣458.8億元）、年增19%，調整後淨利6800萬美元（約新台幣20.5億元），高於去年同期4400萬美元（約新台幣13.2億元），其營收成長的部分原因是交付了23架飛機，比去年同期多3架。

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日飛抵台南，於14時20分抵達台南航空站。（圖／記者鍾泓良攝影）

▲這次傳出黃仁勳來台灣班機則是「9H-VIG」，從英國出發，在法國暫時停留後就往台灣台南機場飛行。（圖／取自flightradar24.com）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黃仁勳獲英王接見領獎！查爾斯「第一句話」就讓他驚訝

黃仁勳抵台南 曝光在台南只待5小時、明天出席台積電運動會

川普常去！美軍重要基地爆收「可疑白粉包裹」多人身體不適