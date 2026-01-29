黃仁勳抵台 Vera Rubin需求強勁供應鏈進展順利

（中央社記者張建中、鍾榮峰台北29日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天結束中國行程，搭乘私人飛機抵台。他受訪表示，希望中國政府能夠允許輝達銷售H200；此外，市場對Vera Rubin需求非常強勁，與供應鏈合作進展順利。

黃仁勳上週赴中國，陸續前往上海、北京和深圳，參加輝達分公司尾牙。黃仁勳今天上午自深圳起飛，在香港短暫停留後，隨即飛向台灣，下午1時1分降落松山機場。

黃仁勳下午1時18分步出商務中心大門，身穿黑皮衣和白長褲，面帶笑容發放飲料與三明治給現場守候的媒體，並為粉絲簽名，也提醒粉絲「不能將簽名球拿去賣」。

對於中國行，黃仁勳表示，他與中國員工一起慶祝農曆新年，舉辦了才藝表演，享用豐盛的晚餐，還有抽獎。他還拜訪客戶、夥伴及政府官員。

至於美國許可輝達H200銷往中國，黃仁勳說，希望中國政府也能允許輝達銷售H200晶片，H200對美國技術領先地位非常有利，對中國市場也有好處，客戶非常希望能夠擁有H200，他期待一個有利的決定。

關於Vera Rubin，黃仁勳表示，Vera Rubin是第一代需要全新晶片的人工智慧超級電腦，包括中央處理器、繪圖處理器（GPU）都是全新的，還配備NVLink交換器、Spectrum交換器、安全處理模組等。

他說，所有晶片現在都已全面投產，對於台積電的執行力非常滿意，雙方一直攜手合作，擴大產能。此外，輝達也與記憶體供應商，以及鴻海、廣達、緯創等系統製造商合作，確保擁有充足的供應，市場需求非常強勁，目前一切進展順利。（編輯：張良知）1150129