黃仁勳抵台4天首件事「先剪頭髮」 機場親民發養樂多、三明治

輝達創辦人黃仁勳今天抵達台灣。（資料照片／陳愷巨攝）



輝達創辦人黃仁勳今天（29日）抵達台灣，預計出席明天輝達台灣分公司尾牙。他今天下午一步出松山機場商務中心大門，後面對現場守候的大批媒體與民眾，以一身黑色皮衣亮相，隨即展現親民作風，主動發送養樂多與洪瑞珍三明治，並為民眾簽名留念，幾乎來者不拒，甚至在棒球與桌球拍上簽名。他也透露，此行預計在台停留4天，並笑稱「等等要先去剪頭髮了」。

先飛抵中國慶祝農曆新年 再轉往台灣





黃仁勳表示，此行來台前曾前往中國，主要是為了慶祝農曆新年，幾乎每年都會與當地員工一同過節。行程橫跨上海、北京與深圳，期間安排才藝表演、晚宴與抽獎活動，並與多位合作夥伴及官員會面，隨後再轉抵台北，整體而言是一趟相當順利的行程。

廣告 廣告





黃仁勳提到，H200目前已獲得相關批准，希望中國政府能允許銷售，並認為此舉不僅有助於中國科技產業發展，也對美國在科技領域的領導地位帶來正面影響。他同時指出，輝達已具備足夠供應能力，足以滿足各方需求，若H200獲准銷售至中國，將與台積電合作，規劃後續產能安排。





他進一步說明，輝達目前成長速度相當快，身為全球規模最大的科技公司之一，有機會深化與台積電及整體供應鏈的合作，包括台灣的組裝廠，如廣達、緯創等；同時，能源供應已成為全球共同面臨的挑戰，不僅美國如此，台灣與歐洲同樣承受壓力，主因在於全球正進入新一波產業革命，相關影響將在各地同步發生。

Vera Rubin需求強勁 供應鏈進展順利

在新一代產品方面，黃仁勳表示，Vera Rubin平台各項元件皆為全新設計，CPU與GPU均採新架構，且所有產品已進入大量生產階段，並直言非常高興能與台積電合作擴大產能。





AI發展方面，黃仁勳強調，記憶體對AI運算至關重要。輝達已重新定義運算模式，從傳統運算邁向AI運算，而新一代AI系統需要極高速效能，才能快速思考與回應，同時也必須兼具長期與短期記憶，才能真正理解自身輸出結果。他指出，美光是重要合作夥伴之一，輝達也很幸運能與所有HBM供應商合作。最後他也透露輝達台灣總部的最終設計，將「變得更加漂亮」。

更多上報報導

路透揭DeepSeek高效內幕！ 輝達親授「神速訓練」秘訣 最終淪解放軍利器

傳黃仁勳訪中期間 中國批准輝達40萬顆H200晶片進口

輝達台灣總部案都計變更通過 李四川曝進度：農曆年前完成簽約