黃仁勳抵達台南快閃5小時 直奔南科台積電18廠

（中央社記者吳家豪台北7日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下午搭乘專機抵達台南，短暫接受媒體採訪後將前往南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線，預計快閃停留台南5小時，隨後趕赴台北；他親口證實明天將出席台積電運動會，預計在台灣停留時間一天半。

針對特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）預告可能自建月產高達100萬片晶圓的超大型晶圓廠，黃仁勳表示，建造先進晶圓廠非常困難，不只是蓋一座廠房，還需要有像台積電一樣的研發能力，但先進晶片確實是一項非常重要的技術，需求非常強勁。

廣告 廣告

黃仁勳專機於今天下午2時17分降落，約2時33分走進機場入境大廳，他先用中英文問候「大家好」、「Nice to meet you」，並接受約6分鐘的媒體採訪，隨後為現場守候的大批民眾簽名及合影，展現十足親和力。

黃仁勳說，這次回來台灣是因為「生意非常好」（business is very strong），特地來台灣鼓勵台積電的朋友們，「台積電為我們做了非常棒的工作，我來這裡感謝他們」，他將在台南停留5小時，隨後飛到台北短暫停留，接著飛回美國，結束旋風訪台行程。（編輯：林淑媛）1141107