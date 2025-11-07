黃仁勳抵達台南！預計停留一天半至兩天 坦言今天沒時間去逛夜市

輝達執行長黃仁勳今（7）日下午約14時30分抵達台南機場，他身穿招牌黑色皮衣與白色長褲現身，步出機場時面帶笑容，並與現場人員揮手打招呼。黃仁勳表示，這次訪台是為了「鼓勵台積電的朋友」，他說，「業務非常強，所以我回來鼓勵他們，要加油加油。」他也透露，此行將在台南停留約五小時，之後前往台北。整體預計在台灣停留約一天半至兩天。

被問及是否會出席明（8）日的台積電運動會時，黃仁勳笑著回應，「這不是祕密了？我會參加，我很興奮，也很高興來到台灣。」至於是否會造訪夜市，他則表示行程緊湊，「可能沒有時間，但很希望去」，並補充說，「我很喜歡逛夜市，但這次沒有時間。」

廣告 廣告

據了解，黃仁勳將直奔台積電南科3奈米廠參觀，明日上午預計現身台積電運動會。這是他今年第四度訪台，再度引發全台關注。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

盼輝達設立台北分公司 蔣萬安：產業、稅收全面提升

黃仁勳下午抵台！率先參訪台積電3奈米廠 明將現身運動會

衝擊輝達等大廠？ 路透：北京下令禁外國晶片