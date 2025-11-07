黃仁勳抵達台灣 首站訪台積電台南3奈米廠 證實明出席運動會

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午抵台，這也是他今年第四度造訪台灣。他首站直飛台南，短暫接受媒體採訪後將前往南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線，預計快閃停留台南5小時，隨後趕赴台北；他親口證實明天將出席台積電運動會，預計在台灣停留時間一天半。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）7日下午抵台，在台南機場受訪。這也是他今年第四度造訪台灣。（中央社）

針對特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）預告可能自建月產高達100萬片晶圓的超大型晶圓廠，黃仁勳表示，建造先進晶圓廠非常困難，不只是蓋一座廠房，還需要有像台積電一樣的研發能力，但先進晶片確實是一項非常重要的技術，需求非常強勁。

黃仁勳專機於今天下午2時17分降落，約2時33分走進機場入境大廳，他先用中英文問候「大家好」、「Nice to meet you」，並接受約6分鐘的媒體採訪，隨後為現場守候的大批民眾簽名及合影，展現十足親和力。

黃仁勳說，這次回來台灣是因為「生意非常好」（business is very strong），特地來台灣鼓勵台積電的朋友們，「台積電為我們做了非常棒的工作，我來這裡感謝他們」，他將在台南停留5小時，隨後飛到台北短暫停留，接著飛回美國，結束旋風訪台行程。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）7日下午抵台，粉絲熱情迎接。（中央社）

台積電運動會明天將在新竹縣立體育場舉行，僅開放受邀媒體與內部員工參加，已邀請台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬出席。黃仁勳將親自現身，展現輝達與台積電合作的好交情，屆時可能將與張忠謀「世紀同框」。

在飛來台灣之前，黃仁勳先出席英國倫敦舉行的金融時報AI未來峰會，他表示，中國能源成本較低，監管限制也較寬鬆，恐在AI競賽擊敗美國；美國與英國在內等西方國家正受到「犬儒主義」心態所束縛，「我們需要更多的樂觀心態。」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）7日下午抵台，幫粉絲簽名。（中央社）

輝達台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，外界關注黃仁勳是否會與台北市長蔣萬安見面？蔣萬安上午出席Pinkoi瘋設祭開幕記者會前，被媒體堵訪時未正面回覆，僅重申希望在下周跟新光人壽，就北投士林科技園區T17、T18基地，完成合意解約程序。

Pinkoi Design Fest瘋設祭7日在花博公園爭艷館登場，台北市長蔣萬安（前左）出席開幕記者會，並參觀參展攤位。前右為Pinkoi執行長顏君庭。（中央社）

至於被問到為何堅持希望輝達在台設立分公司？蔣萬安說，站在台北市的立場，當然希望輝達選擇在台北設立分公司，不管對整體產業發展還是稅收，都能帶動提升效果，而據他了解，輝達正在研議中。

