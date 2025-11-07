黃仁勳抵達台灣 首站訪台積電台南3奈米廠 證實明出席運動會
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午抵台，這也是他今年第四度造訪台灣。他首站直飛台南，短暫接受媒體採訪後將前往南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線，預計快閃停留台南5小時，隨後趕赴台北；他親口證實明天將出席台積電運動會，預計在台灣停留時間一天半。
針對特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）預告可能自建月產高達100萬片晶圓的超大型晶圓廠，黃仁勳表示，建造先進晶圓廠非常困難，不只是蓋一座廠房，還需要有像台積電一樣的研發能力，但先進晶片確實是一項非常重要的技術，需求非常強勁。
黃仁勳專機於今天下午2時17分降落，約2時33分走進機場入境大廳，他先用中英文問候「大家好」、「Nice to meet you」，並接受約6分鐘的媒體採訪，隨後為現場守候的大批民眾簽名及合影，展現十足親和力。
黃仁勳說，這次回來台灣是因為「生意非常好」（business is very strong），特地來台灣鼓勵台積電的朋友們，「台積電為我們做了非常棒的工作，我來這裡感謝他們」，他將在台南停留5小時，隨後飛到台北短暫停留，接著飛回美國，結束旋風訪台行程。
台積電運動會明天將在新竹縣立體育場舉行，僅開放受邀媒體與內部員工參加，已邀請台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬出席。黃仁勳將親自現身，展現輝達與台積電合作的好交情，屆時可能將與張忠謀「世紀同框」。
在飛來台灣之前，黃仁勳先出席英國倫敦舉行的金融時報AI未來峰會，他表示，中國能源成本較低，監管限制也較寬鬆，恐在AI競賽擊敗美國；美國與英國在內等西方國家正受到「犬儒主義」心態所束縛，「我們需要更多的樂觀心態。」
輝達台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，外界關注黃仁勳是否會與台北市長蔣萬安見面？蔣萬安上午出席Pinkoi瘋設祭開幕記者會前，被媒體堵訪時未正面回覆，僅重申希望在下周跟新光人壽，就北投士林科技園區T17、T18基地，完成合意解約程序。
至於被問到為何堅持希望輝達在台設立分公司？蔣萬安說，站在台北市的立場，當然希望輝達選擇在台北設立分公司，不管對整體產業發展還是稅收，都能帶動提升效果，而據他了解，輝達正在研議中。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
北京放話「文物北返」我故宮院長：文物皆為中華民國財產
故宮百年，兩岸各自表述。故宮院長蕭宗煌昨赴立院業務報告，立委伍麗華質詢時指出，北京故宮的百年院慶活動頻頻出現「台北故宮文物終將回歸祖國」的論述，故宮是否擔心對岸追討文物？蕭宗煌回應，故宮文物是在中華民國合法政權的執政時代來到台灣，並登記為中華民國的財產，「殆無疑義」。聯合新聞網 ・ 8 小時前
LIVE／黃仁勳搭機飛抵台南機場 現場直擊受訪畫面
即時中心／綜合報導AI晶片教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日中午低調訪台，私人飛機直達台南機場，已在下午2時17分降落。黃仁勳今將參訪台積電台南3奈米廠，晚間9點再飛到台北松山機場，並無其他公開行程。台南現場最新情形，請鎖定《民視新聞網》直播。民視財經網 ・ 49 分鐘前
黃仁勳要來了！13:30直飛台南 參訪台積電三奈米廠
最新消息！輝達執行長黃仁勳傳出將在今（7日）抵達台灣，但這次私人飛機疑似規劃直飛台南，預計一點半降落。鏡新聞 ・ 6 小時前
輝達黃仁勳下午飛抵台灣 直奔台南訪台積電3奈米廠
（中央社記者吳家豪台北7日電）人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下午將抵台，這也是他今年第4度造訪台灣。首站將直飛台南，預計下午約2時32分抵達，隨後將前往重要供應商台積電台南3奈米廠視察產線，並準備明天參加台積電運動會，屆時將與台積電創辦人張忠謀世紀同框。中央社 ・ 4 小時前
颱風鳳凰最快下午升級中颱 氣象署估10日發布海警 11日發陸警
颱風鳳凰最快今天（7日）下午升級為中颱，周末增強為強颱。中央氣象署今天表示，預估鳳凰11日到南海，且有北轉趨勢，12日、13日最接近台灣、影響最大，可能在10日發布海上警報，11日發布陸上警報。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
國3嘉義竹崎段 兩貨車追撞 釀二死一傷
國道3號南向嘉義竹崎路段今天（7日）發生兩輛貨車追撞事故，造成盧姓貨車駕駛及隨車的菲籍移工送醫不治，另一駕駛輕傷；後方小貨車車頭完全扭曲變形；事故路段全線封閉逾一小時，才開放通行。事故原因待調查釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
MLB／核心主力不能走！道奇綁住孟西力拚3連霸 世界大賽失蹤人口也回歸
道奇上週逆轉奪冠完成連霸，7日球隊宣布執行陣中2大主力三壘手孟西（Max Muncy）和後援投手維西亞（Alex Vesia）明年的球隊選擇權，此外也確定讓渡明星右投岡索林（Tony Gonsolin）。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
賴清德宣布組觀光國家隊 推動2030年國內觀光產值達兆元
總統賴清德今天（7日）出席2025 ITF台北國際旅展開幕致詞表示，政府與民間應團結合作、善用好山好水、美食美景與多元文化；並宣布將組「觀光國家隊」，攜手業界推動台灣整體觀光發展。賴清德指出，去年國內觀光產值已達新台幣8378億元，政府將以「2030年達到兆元產值為目標」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
周杰倫歡慶出道25周年！老婆昆凌「神回覆吐槽」網友全笑翻
周杰倫在2000年出道，一出道就掀起一陣「周氏旋風」，至今影響華語樂壇25年，沒有一個華人不會唱周杰倫的歌曲，6日他在社群分享出道25周年的感想，也感謝大批歌迷的一路相挺，沒想到意外釣出老婆昆凌留言，無情的吐槽笑翻網友們。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
佐藤健合體許光漢！兩大男神同框「狂嗑台味火鍋」 粉絲驚呼：夢幻聯動
日本男神佐藤健近期來台舉辦《玻璃之心》見面會，吸引大批粉絲朝聖，他也透過社群平台分享來台點滴，展現親民風範。今（7）日他曬出與台灣男神許光漢的聚會照，兩人一同吃火鍋、開心合照，掀起熱烈討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
活豬恢復拍賣首日 七肉品市場交易價每公斤96至106元
非洲豬瘟清零，今天零時起，全國恢復活豬拍賣與屠宰。農業部表示，上午七處肉品市場毛豬交易價格約每公斤新台幣96元至106元，價格尚平穩；預計溫體豬肉最快今天少部分黃昏市場買得到，明天所有市場都可供應。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
恆春重大車禍！特斯拉導彈式…追撞水泥預拌車「攪4大4小」駕駛慘死
爸媽載著剛下課的孩子遇劫！屏東縣恆春鎮恒公路麥當勞前，今（6）日下午16時許，發生一起驚悚追撞車禍，一輛白色特斯拉失控如導彈，不偏不倚追撞水泥預拌車，再往前「攪擠」停等紅燈的騎士，一共造成7人受傷（3大4小），男駕駛則受困特斯拉內呈現OHCA狀態，經搶救後傷勢過重仍回天乏術。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
羅浮宮保全密碼竟是…Louvre！31億珠寶被偷 監控系統爛到爆
法國羅浮宮上個月發生價值8800萬歐元的珠寶竊案，震驚全球。近日揭露其監控系統密碼竟為「Louvre」，另一由國防承包商...聯合新聞網 ・ 3 小時前
一次看懂！普發1萬元錯過分流登記怎麼辦？ 財政部曝補救步驟
普發現金新台幣1萬元登記入帳作業已於5日正式開跑，今（7）日邁入第3天，開放身分證尾數「4、5」的民眾登記。不少人擔心若錯過分流登記時間就領不到錢，財政部特別說明，只要在11月10日之後不限尾數上網登記，於期限內完成資料輸入，仍能順利入帳，且款項會在登記成功後2個營業日內撥付。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
王婉諭轟健保補充保費：柿子挑軟的吃！大戶設上限郭台銘少繳200倍
【記者林欣恬／綜合報導】衛福部研擬健保補充保費三大改革，利息股利年收逾2萬要課健保補充保費，此舉引發民怨沸騰，卓榮泰院長也已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃。時代力量黨主席王婉諭痛陳政府此舉無疑是柿子挑軟的吃，找最好欺負的小資存股族開刀，並透露在政府設大戶上限後，若以今年約能領到100億鴻海股利的郭台銘來說，在不設上限前，要繳2.11億的補充保費；但在設5,000萬上限後，只需繳納105.5萬，整整差了200倍！壹蘋新聞網 ・ 1 小時前
黃仁勳今來台 將訪台積台南3奈米廠! 明天現身台積電運動會
護國神山台積電運動會將於8日新竹登埸，輝達執行長黃仁勳據傳7日將低調抵台，準備8日一早參加台積電運動會。據了解，除台積電運動會外，黃仁勳將参觀台積電台南3奈米廠。太報 ・ 6 小時前
爆挖僧人心臟續命！李連杰進手術喊「硬件維修」走路像附身發毛片曝
娛樂中心／綜合報導62歲的功夫巨星李連杰被捲入「換器官」陰謀論。面對流言滿天飛，他日前特別在中國社群平台上傳影片澄清，畫面中他赤裸上身、露出胸口，似乎想以「無疤」證明自己並未動過心臟手術。不料影片曝光後，網友放大檢視指出「三處可疑位置」疑似覆著人工皮，更有人聲稱他走路姿態與已故少林武僧秋風相似，懷疑「被附身」，發毛片也曝光。民視 ・ 2 小時前
三重慘案關鍵曝！父工廠改建獲房產與千萬 他沒分到「補償金」釀殺機
昨天（6日）下午，新北三重區發生命案，60歲的陳姓男子因家族補償金，與61歲的姊姊、55歲的妹妹發生衝突，陳男一怒之下持主廚刀揮砍，姊姊當場胸口中刀，送醫不治；妹妹及妻子也全身多處刀傷。而悲劇起因，正是因為家族財產，過去陳男父親經營代工廠，之後因土地改建，陳家因此獲得補償金與2戶房屋，因千萬財產改為信託，卻沒有陳男的份，最後釀成慘案。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
今年經濟成長率 台經院上修為5.94%
在ＡＩ引擎帶動下，投資與出口推升台灣今年經濟動能，台經院昨天大幅上修今年經濟成長率至百分之五點九四，台經院院長張建一表示...聯合新聞網 ・ 8 小時前
加州房價失控 谷歌十幾名員工「以車為家」
很多人夢想進入谷歌這樣的高科技公司工作，但很少有人想到背後的現實代價。谷歌一名亞裔員工森田健人（Kento Morita...世界日報World Journal ・ 1 小時前