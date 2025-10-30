黃仁勳抵韓出席APEC！邀李在鎔赴炸雞店大啖「炸雞配啤酒」

美國晶片巨頭輝達執行長黃仁勳抵達南韓，將出席亞太經濟合作會議（APEC），他今在首爾一家連鎖炸雞店，與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣見面，「炸雞配啤酒」聚會引發熱議。

輝達執行長黃仁勳。（圖／美聯社）

《韓聯社》報導，這是黃仁勳睽違15年訪問南韓，稍早他搭機抵達仁川機場，笑容滿面向媒體揮手，除出席APEC會議，並將會晤南韓多家半導體與AI產業領袖。

報導指出，黃仁勳今將在首爾江南區三星洞一家連鎖炸雞店，與李在鎔、鄭義宣等人會面。韓媒指出，這並非首次有國際名人造訪炸雞店。在此之前，好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）也曾2度在首爾麻浦區的同一家炸雞店用餐。

一名炸雞業界人士表示，「炸雞配啤酒已成南韓代表性飲食文化。從韓劇《來自星星的你》開始，陸客來韓一定要吃炸雞配啤酒，發現比海外版本更美味，口耳相傳後成為韓食象徵。」他笑說，黃仁勳選擇炸雞店「非常聰明」，「氣氛輕鬆，不拘形式，又能邊喝邊聊生意。」

另一名業界人士說，「現在外國人來韓最想吃的菜就是炸雞。黃仁勳愛吃一點也不奇怪，而且很多外國人意外地能吃辣，特別喜歡辣味炸雞。」

