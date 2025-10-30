黃仁勳抵韓出席APEC！邀李在鎔赴炸雞店大啖「炸雞配啤酒」
美國晶片巨頭輝達執行長黃仁勳抵達南韓，將出席亞太經濟合作會議（APEC），他今在首爾一家連鎖炸雞店，與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣見面，「炸雞配啤酒」聚會引發熱議。
《韓聯社》報導，這是黃仁勳睽違15年訪問南韓，稍早他搭機抵達仁川機場，笑容滿面向媒體揮手，除出席APEC會議，並將會晤南韓多家半導體與AI產業領袖。
報導指出，黃仁勳今將在首爾江南區三星洞一家連鎖炸雞店，與李在鎔、鄭義宣等人會面。韓媒指出，這並非首次有國際名人造訪炸雞店。在此之前，好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）也曾2度在首爾麻浦區的同一家炸雞店用餐。
一名炸雞業界人士表示，「炸雞配啤酒已成南韓代表性飲食文化。從韓劇《來自星星的你》開始，陸客來韓一定要吃炸雞配啤酒，發現比海外版本更美味，口耳相傳後成為韓食象徵。」他笑說，黃仁勳選擇炸雞店「非常聰明」，「氣氛輕鬆，不拘形式，又能邊喝邊聊生意。」
另一名業界人士說，「現在外國人來韓最想吃的菜就是炸雞。黃仁勳愛吃一點也不奇怪，而且很多外國人意外地能吃辣，特別喜歡辣味炸雞。」
延伸閱讀
MLB/道奇世界大賽退無可退 大谷翔平G6有可能接救援投手
MLB/菜鳥耶薩維奇飆12K史上第一人 球團形容他「心跳很慢」
MLB/藍鳥首局前兩棒背靠背開轟 創世界大賽紀錄
其他人也在看
復刻台灣夜市行！黃仁勳邀三星、現代汽車會長「吃炸雞」談合作
吃炸雞談生意！輝達執行長黃仁勳明將出席在南韓舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會，今晚先在首爾開啟「美食交流」，邀請三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣吃在地炸雞、喝啤酒，邊聊未來合作的方向。如同之前訪台時，與台積電創辦人張忠謀等科技大佬的夜市之行。太報 ・ 20 小時前
全球第一家！輝達市值衝破5兆美元 黃仁勳身價達5.5兆台幣
AI狂潮如海嘯般來襲，在科技股的帶動之下，美股屢創新高，AI霸主輝達更是創造了人類史上空前的紀錄，因股價再創歷史天價，市值一舉衝破5兆美元大關，AI教父黃仁勳的身家直衝超過1800億美元，約5.5兆台台視新聞網 ・ 1 天前
黃仁勳訪韓 與李在鎔、鄭義宣共進晚餐
美國晶片巨頭輝達（Nvidia）創始人兼執行長黃仁勳周四（30 日）為出席亞太經合組織（APEC）峰會訪韓，並與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣在首爾一家炸雞店共進晚餐。鉅亨網 ・ 6 小時前
輝達台灣總部卡關 黃仁勳回應了
北市府與新壽日前啟動北士科T17、T18地上權合意解約，讓原本進度卡關的輝達（NVIDIA）台灣總部出現轉圜。輝達執行長黃仁勳今天（29日）被問到相關問題，他表示「不清楚具體耽擱的原因是什麼」。中廣新聞網 ・ 1 天前
黃仁勳抵首爾會晤三星、現代汽車董事長 共進晚餐大啖韓式炸雞
人工智慧(AI)晶片巨擘輝達(Nvidia)執行長黃仁勳今天(30日)抵達首爾，會見三星電子和現代汽車的負責人，此行是黃仁勳十多年來首次正式訪問南韓，凸顯該公司與南韓科技和汽車產業在AI領域日益緊密的合作關係。 黃仁勳表示，他期待11月1日與南韓總統李在明會面，並表示輝達將與南韓宣布多項合作計畫。值此之際，輝達處於中美貿易戰的風暴之中。 黃仁勳也表示，他認為美國總統川普(Donald Trump)和中國國家主席習近平今天稍早在南韓釜山舉行的會談進展順利。 川普稍早表示，他並未與習近平談及輝達的Blackwell晶片，此一說法與他先前的態度大相逕庭。受美國出口管制影響，高階晶片對中出口問題一直是華府與北京緊張關係的核心癥結。 黃仁勳說：「我完全相信他們進行了非常好的談話。這與我無關。」 黃仁勳今天在首爾江南區一家名為「好朋友炸雞」(kkanbu chicken)的連鎖餐廳與三星電子(Samsung Electronics)董事長李在鎔和現代汽車集團(Hyundai Motor Group)執行董事長鄭義宣會面，享用南韓民眾下班後常吃的國民美食組合「炸雞啤酒」(chimaek)。 餐廳外聚中央廣播電台 ・ 13 小時前
黃仁勳15年來首次訪韓！與三星、現代會長一起吃炸雞喝啤酒，高人氣竟讓餐廳被民眾團團包圍
全球科技業最具影響力的其中三人，30日晚間卻一同出現在首爾市區餐館，享用炸雞與啤酒（chimaek）的非正式聚會，這三位富豪分別是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）、三星電子（Samsung Electronics）會長李在鎔及現代汽車集團（Hyundai Motor）執行會長鄭義宣（Chung Euisun），這也是黃仁勳近15年......風傳媒 ・ 11 小時前
川習會談什麼？ 黃仁勳：我完全相信中美元首進行良好對話
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平30日在韓國舉行的雙邊會落幕，受到全球關注。會後川普指稱美方削減對中國大陸加徵的芬太尼關稅，換取北京承諾恢復購買美國黃豆、暫緩稀土出口管制及遏制芬太尼流竄。人工智慧中廣新聞網 ・ 5 小時前
聯準會再降息但會後偏鷹 央行副總裁坦言匯率走向難估
聯準會再次降息1碼，但市場早已反應，美元指數反而小漲，亞幣波動則持平，市場關注新台幣匯率走勢。中央銀行副總裁朱美麗30日在立院財委會備詢時強調，利差只是其中一項因素，但因當前國際金融市場動盪較大，如果我國經濟前景向好，外資對國內市場有信心，資金匯入確實會帶動新台幣偏升，但也強調匯率升貶難以估計，主要仍由市場決定。中時財經即時 ・ 19 小時前
川習會落幕 美國調降對中國整體關稅至47%
（中央社釜山2025年10月30日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他已同意調降對中國商品徵收的整體關稅至47%，以換取北京恢復向美國採購黃豆、維持稀土出口及打擊非法芬太尼交易。路透社報導，川普在韓國釜山與中國國家主席習近平會面後作出上述表示。這是兩人自2019年以來首度面對面會談，也為川普旋風式亞洲行畫下句點。期間他也宣稱與韓國、日本及東南亞國家在貿易方面取得突破。川普在搭乘空軍一號離開釜山時告訴隨行記者：「我認為那是一次精彩的會晤。」他並說，美方對從中國進口商品的關稅將從57%降至47%。這場於亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊舉行的會談，歷時近兩小時。會後川普與習近平握手致意，並陪同習近平上車，隨後川普在機場接受紅毯歡送儀式。川普近來頻頻對外談論與習近平達成協議的可能性。此前，美方談判代表於26日表示，雙方已就一項架構達成共識，可避免美國對中國商品加徵100%關稅，並促使中國暫緩實施稀土出口限制。然而，隨著兩國在經濟與地緣政治角力中愈趨強硬，外界對這波貿易戰緩解能維持多久仍存疑慮。中央社財經 ・ 19 小時前
王力宏揪Ella飆經典！「版權問題」慘被下架 爆遭獅子大開口
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導去年天團五月天邀請Ella擔任武漢演唱會嘉賓，兩人合唱MV上線後人氣爆棚，卻傳出因版權問題得花上高達900萬台幣，後來五月天...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
有片／黃仁勳「吃喝商場學」邀三星現代會長嗑炸雞 店外擠爆千人圍觀
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳30日訪問南韓，這是他睽違逾10年再度訪韓，與三星電子與現代汽車集團領導人會面，凸顯輝達與南韓科技及汽車產業日益深化的人工智慧（AI）合作關係。太報 ・ 12 小時前
新台幣貶8.5分 收30.715元
（中央社台北2025年10月30日電）台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.715元，貶8.5分，成交金額13.15億美元。新台幣兌美元今天開盤價為30.68元，最高30.633元、最低30.715元。中央社財經 ・ 19 小時前
《國際產業》科思創下調獲利目標 收購交易Q4完成
【時報編譯張朝欽綜合外電報導】由於需求疲軟，德國化工企業科思創(Covestro)在週四下調了全年核心獲利預期。但表示，隨著阿布達比國家石油公司ADNOC價值170億美元的收購交易，預計在第四季完成，公司的財務將趨於穩定並獲得保證。 今年以來，科思創已兩度下調財測。該公司最新預估，今年息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)為7億至8億歐元之間，低於之前預估的7億至11億歐元之間。 該公司的產品包括床墊、汽車座椅和建築絕緣材料中使用的泡沫化學品。公司在今年稍早曾表示，美國可能提高關稅的前景，導致市場出現了大量的供過於求，特別是來自亞太地區的產品，隨後並導致價格大幅下跌。 科思創週四同時表示，德國Dormagen市一個外部變電站發生火災，將對全年業績造成數億歐元的負面影響。 公司宣布第三季EBITDA減少15.7%，為2.42億歐元，但高於分析師預估的1.83億歐元。 公司同時表示，ADNOC對科思創的收購交易，目前正在接受歐盟執委會的審查，進展順利，預計今年第四季將完成收購交易。 這也是ADNOC迄今以來規模最大收購交易，也是波斯灣國家對歐盟企業最大的收購案之一。歐盟監管機關擔心，該案有可能時報資訊 ・ 19 小時前
集保結算所舉辦2025聯合業務研討會，推動新世代跨國交流與合作
【財訊快報／記者劉居全報導】為推動亞太地區證券保管結算機構的深度合作，集保結算所10月29日至30日在臺北萬怡酒店舉辦「2025聯合業務研討會」，邀請日本集保公司(JASDEC)、韓國集保公司(KSD)與印尼集保公司(KSEI)等代表齊聚一堂。來自亞太各地的金融基礎設施機構共同探討業務創新、科技應用與跨境市場發展趨勢，為新世代的國際合作注入創新能量。身為我國資本市場基礎設施的中樞，集保結算所長期扮演穩定市場與推動創新的雙重角色。從電子化到數位化、從自動化到智慧化，集保一步步打造安全、高效、永續的市場運作體系，也積極鏈結國際金融基礎設施，推動跨境市場的互聯互通。此次研討會匯聚多國集保機構的實務經驗，分享最新的資訊科技應用、創新加值服務與永續金融發展，並針對數位證券與跨境互通等議題展開深度交流。在「AI與金融應用」主題討論中，集保結算所特邀請專家與會，從多角度剖析AI在金融服務與營運優化的潛力。AI不僅是效率的引擎，更是開啟市場新格局的關鍵齒輪，與會的各集保機構除了分享實際案例與發展藍圖，並以職場應用情境進行腦力激盪，啟發新世代同仁對創新科技的洞察與實踐，激發從創新到落地的思維突破。集保結財訊快報 ・ 18 小時前
《文創股》橘子支行動支付訂定減資基準日
【時報-台北電】橘子(6180)代重要子公司橘子支行動支付股份有限公司公告訂定減資基準日及其他相關事宜。 為改善財務結構，橘子支行動支付股份有限公司於114年9月30日經股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損案。橘子支減資前實收資本額為新台幣8億元，股數8000萬股，每股面額新台幣10元，本次減資新台幣2.5億元，減資比例為31.25%，減資後實收資本額為新台幣5.5億元，發行股數5500萬股，每股面額10元 按照原股東持有股份比例每仟股減少312.5股。換發股票基準日定為114年12月31日。（編輯：沈培華）時報資訊 ・ 18 小時前
民團憂污染籲撤美稀土合作 泰政府稱技轉供應鏈發展
（中央社記者李宗憲曼谷2025年10月30日專電）泰國民團今天赴美國大使館抗議，擔憂日前與美方簽署的稀土合作備忘錄將對環境造成傷害，且泰國可能成為美中奪取稀土的戰場，呼籲取消合作備忘錄。泰國政府表示，文件不具法律約束力，目的是技術轉移、供應鏈發展、增進關係。泰國多個環境與人權組織組成的「非政府組織發展協調委員會」（NGO-COD）今天赴美國駐泰大使館抗議，要求取消泰美日前簽署有關開採稀土的合作備忘錄。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）26日與美方簽署關於「全球關鍵礦產供應鏈多元化和促進投資合作」備忘錄，內容包括協助泰國開採稀土和美方擁有優先投資權。「非政府組織發展協調委員會」負責人坎功薩（Lertsak Kamkongsak）表示，緬甸開採礦產對泰國環境造成嚴重影響，污染嚴重，甚至影響食物鏈。他認為，不應繼續推進這項合作備忘錄，因為只會對泰國造成更大衝擊。抗議團體擔憂，擁有絕美自然環境的安達曼海（Andaman Sea），可能會因開採關鍵礦產與稀土，變成污染嚴重的工業區。參與抗議的泰國環境法基金會（EnLAW）主任蘇巴篷（Supaporn Malailoy）補充說中央社財經 ・ 17 小時前
《半導體》日月光Q3每股盈餘2.5元創11季高 估Q4營收季增低個位數
【時報記者葉時安台北報導】日月光投控(3711)(NYSE:ASX)周四召開線上法說會，並公布114年度第三季營運報告。日月光今年第三季三率三升，獲利108.70億元，季增45%、年增12%；單季基本每股盈餘升至2.50元，創下11個季度新高。日月光今年前三季每股盈餘5.99元，高於去年同期的5.35元。展望第四季營收，日月光單季營收可望季增1-2%，單季合併毛利率、營益率均預估季增0.7-1個百分點。 日月光投控114年第三季未經查核之合併營業收入為新台幣1685.69億元，季增11.8%、年增5.3%。第三季營業毛利288.77億元，季增12%、年增9%，毛利率17.1%，季增0.1個百分點、年增0.6個百分點；營業淨利132.01億元，季增30%、年增15%，營益率7.8%，季增1個百分點、年增0.6個百分點；歸屬於公司業主之淨利108.70億元，季增45%、年增12%，淨利率6.4%，季增1.4個百分點、年增0.3個百分點。單季基本每股盈餘2.50元，高於今年第二季的1.74元、去年同期的2.25元。日月光今年前三季每股盈餘5.99元，高於去年同期的5.35元。 日月光投控第三時報資訊 ・ 19 小時前
《營建股》新店央北接待中心火災 華固：初估沒大影響
【時報記者郭鴻慧台北報導】華固(2548)新店央北案「華固譽誠」一案，原本將在本周正式公開，沒想到接待中心今(30)日上午11點發生大火。公司指出，還是會按照既定計劃銷售，這場大火的相關損失金額尚待評估中。 華固指出，失火的第一時間派員到現場監控情勢，目前火勢已滅，無人員傷亡，後續將全力配合消防人員調查起火原因，初步評估對本公司之財務業務均無重大影響。 華固譽誠為是華固和譽誠興業簽訂合建契約，基地位於斯馨段19地號等2筆土地，面積約1,514坪，地主分取56%、華固分取44%，總投資金額約39.52億元。 華固譽誠接待中心搭建使用大量木造，所以火勢一發不可收拾，樣品屋全毀，沒法子接待賞屋。不過，幸好案場設計與模型皆已數位化，預約客可改至代銷新聯陽敦南總部賞屋，還是可以如期簽約。時報資訊 ・ 18 小時前
《半導體》創意前三季每股淨利19.48元
【時報-台北電】創意(3443)公告114年前三季財務報告。累計營業收入217.41億元，營業毛利60.92億元，營業利益30.93億元，稅前淨利30.86億元，歸屬於母公司業主淨利26.09億元，基本每股盈餘(EPS)19.48元。（編輯：沈培華）時報資訊 ・ 18 小時前
《台北股市》外資30日買超前十大 7檔電子股 力積電、聯電居前二
【時報-台北電】台股30日加權指數收28287.53點，跌7.21點或0.03%，總成交值6306.34億元。三大法人賣超29.76億元，其中外資買超16.56億元，投信、自營商分別賣超51.05億元及買超4.74億元。 外資買超前十大個股，依類別分，7檔電子股、2檔金融股及1檔傳產股；依股價分，2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股；買超張數方面，8檔買超上萬張，榜首為力積電(6770)，買超4萬7776張，聯電(2303)、康舒(6282)名列二、三名，分別買超2萬144張及買超1萬6674張。第四及第五名為晶豪科(3006)、緯創(3231)，其他依序為神達(3706)、兆豐金(2886)、中工(2515)、凱基金(2883)及日月光投控(3711)。 至於前十大個股中買超金額前三大，則為緯創(3231)22.23億元、日月光投控(3711)18.77億元、力積電(6770)15.79億元。 ●外資30日買超前十名： 1.力積電(6770)收33.05元，漲0.80元或2.48%，成交量40.71萬張，外資買超4萬7776張、估15.79億元，為連2日買超，累計買超8萬4364張、時報資訊 ・ 19 小時前