黃仁勳抵首爾會晤三星、現代汽車董事長 共進晚餐大啖韓式炸雞

人工智慧(AI)晶片巨擘輝達(Nvidia)執行長黃仁勳今天(30日)抵達首爾，會見三星電子和現代汽車的負責人，此行是黃仁勳十多年來首次正式訪問南韓，凸顯該公司與南韓科技和汽車產業在AI領域日益緊密的合作關係。

黃仁勳表示，他期待11月1日與南韓總統李在明會面，並表示輝達將與南韓宣布多項合作計畫。值此之際，輝達處於中美貿易戰的風暴之中。

黃仁勳也表示，他認為美國總統川普(Donald Trump)和中國國家主席習近平今天稍早在南韓釜山舉行的會談進展順利。

川普稍早表示，他並未與習近平談及輝達的Blackwell晶片，此一說法與他先前的態度大相逕庭。受美國出口管制影響，高階晶片對中出口問題一直是華府與北京緊張關係的核心癥結。

黃仁勳說：「我完全相信他們進行了非常好的談話。這與我無關。」

黃仁勳今天在首爾江南區一家名為「好朋友炸雞」(kkanbu chicken)的連鎖餐廳與三星電子(Samsung Electronics)董事長李在鎔和現代汽車集團(Hyundai Motor Group)執行董事長鄭義宣會面，享用南韓民眾下班後常吃的國民美食組合「炸雞啤酒」(chimaek)。

餐廳外聚集了數百人，包括媒體記者，都期待一睹黃仁勳風采。他本人經常親切地與粉絲互動和合影。在黃仁勳掌舵下，輝達已成為全球首家市值達5兆美元的公司。

穿著黑色T恤和深色長褲黃仁勳也走出餐廳與民眾與媒體互動，並端出炸雞和炸起司籃分享給大家。

據報導，黃仁勳即將宣布與南韓企業潛在的合作計畫，他表示這些計畫將「令美國總統川普和南韓都感到滿意」。

黃仁勳並分別贈與李在鎔和鄭義宣一台人工智慧電腦，並附上一張紙條寫著：「為了我們的夥伴關係和世界的未來」。