黃仁勳拆解美國AI致命傷：中國一個週末蓋好醫院，美國AI資料中心蓋要3年！

黃仁勳在任何場合，常不放過對中國崛起的疾呼。在近期與戰略與國際研究中心（CSIS）主席約翰·哈姆雷（John Hamre）的對談中，他形容中國「一個週末能蓋好一間醫院！」而在美國蓋一座大型AI資料中心卻需要3年。

黃仁勳把AI看成一座由下而上堆砌起來的巨大建築，他在對談中提出「五層堆疊」的分析。就像拆解一棟大樓的樓層設計：不是看頂樓蓋得有多漂亮，而是看整棟結構是否穩固。

雖然美國在創新上極為強大，但美國將市場讓給中國的政策，反而迫使中國加速構建其獨立且完整的AI技術堆疊，從而助長了其發展。

第一層：能源——大樓地基，中國穩、美國搖

在AI的五層堆疊模型中，「能源」是決定美國能否成功推動AI工業革命和再工業化的基礎瓶頸。

美中能源的現況是，中國的能源產能是美國的兩倍，且仍在快速增加。黃仁勳警告，如果美國不克服能源短缺的限制，即使在其他上層（如晶片和模型）領先，也難以在整體競爭中取勝，因為基礎設施和AI工廠的建設將受阻。

黃仁勳形容：服務業像「人體」，吃飯維持熱量（calories）就可以運作；但製造業與AI工廠則像大型機具，靠的是大量電力（electricities）。美國若想把製造業搬回本土，就不能停留在「靠熱量維生」的服務業邏輯。

他直指，美國過去長期將能源「污名化」，結果就是該建的地基一直沒有加固。現在美國同時要建晶圓廠、超級電腦廠、AI工廠，但這些都是吃電巨獸，不是插幾座插頭就能啟動——能耗不足成為他口中「深度嚴重」的限制。

這場AI競爭就像一場需要大量燃料的長途賽車：儘管美國製造了最快的引擎（晶片），但如果油箱（能源供應）不足，且加油的速度慢於中國，最終仍會因燃料（電力）的匱乏導致敗局。

黃仁勳給的建議也很直接：為了應對能源的嚴重限制，美國必須使用所有形式的能源。他特別提到應鼓勵並加速核能發展。

第二層：晶片與系統——美國握有原型設計，中國在擴廠

此層是Nvidia的核心領域。雖然美國在晶片設計「領先數代」，然而半導體製造是一個生產過程，黃仁勳警告不能輕視中國的製造潛力。

美國現在就像掌握全球最新一代建築藍圖。然而，設計是一回事，把圖紙變成現場的鋼筋混凝土又是另一回事。中國正在後者的戰場上全速追趕，把施工速度推到極限。

中國政府給予晶片公司50%的能源成本折扣，連員工上下班交通費都由政府免費提供，這使得美國的生產成本可能是中國的4到8倍。美國晶片產業以每年20%至30%的速度複合成長，在美國禁止Nvidia進入中國市場後，中國的半導體產業卻是每年「複合式翻倍」成長！

黃仁勳提醒，這並不是要放大中國現階段的製程能力，而是警告一個不容忽視的現象：設計端的領先可以跨好幾代，但製造端只要速度夠快，中國追趕美國的時間就能大幅壓縮。

第三層：基礎設施與軟體——美國擁軟體護城河、中國蓋硬體速度極快

第三層的較量，是比誰能先把整座平台做成可入住的城市。美國坐擁軟體的主權，而中國正在把地面上的建築物一棟一棟快速封頂。

在軟體這端，美國擁有一道真正難被跨越的門檻——NVIDIA的CUDA。所有AI應用——無論是科學計算、影像處理、機器人控制——最後都要說CUDA這種語言才能運作。黃仁勳形容，這就是護城河。

然而，在硬體建設速度上，美國與中國呈現截然不同的節奏。中國像是一支不斷往前推工地的施工隊，速度快得驚人「一個週末能蓋好一間醫院」並不是形容詞，而是現實的施工效率。反觀美國，蓋一座大型AI資料中心往往需要三年時間

第四層：模型——美國稱霸尖端模型、中國領跑開源生態

這一層是目前大眾最熟悉的AI領域，包括各類大型語言模型與科學模型。

目前，美國確實擁有世界級的主力艦，像ChatGPT、Claude、Gemini等，技術領先約六個月。這些模型不僅回答語言問題，它們也能觸及基因序列、蛋白質、物理規律等領域。然而，旗艦是旗艦，真正讓市場變得熱鬧的，是能大量被取用的開源零件。中國，絕大多數是開源模型。

全球約有數百萬個AI模型，其中大多數是開源的。黃仁勳指出，中國在開源方面遙遙領先，這對於新創公司、學術研究和科學家教學與使用等至關重要。

第五層：應用程式——最終決勝點，中國擁抱應用和自動化

AI技術的最終目的是落地應用。在AI技術堆疊的「第五層：應用」，中國展現了將AI轉化為實際生產力的強大能力，特別是在機器人領域。

中國社會對AI持正面態度，約80%的人認為AI利大於弊；反觀美國社會態度則相反。這意味著中國在技術擴散與應用上的社會阻力較小。

在去年全球安裝的兩百萬台機器人中，有一半位於中國。由於中國是全球製造業核心，且面臨勞動力短缺，這創造了強大的國家戰略需求。黃仁勳認為中國具備了「需求與供應側能力之間的和諧」，使其在自動化應用上極具競爭力。

中國充滿活力的AI生態系統

在分析AI工業革命中的美中競爭時，黃仁勳認為中國擁有一個「充滿活力、豐富且極具創新性」的AI生態系統，這構成了對美國的重大挑戰。

人才、研究與專利的領先優勢

中國在科學技術領域的教育投入與研究成果方面，展示了巨大的實力，並且正在引領全球：

在全球排名前10的科學與技術學校中，約有9所位於中國。這顯示中國在高階科技人才的培養上佔據領先地位。

全球50%的AI研究人員是華人。

去年全球70%的AI專利由中國發布。

關鍵競爭者：華為的敏捷與技術擴散

黃仁勳形容華為是「世界上見過最可怕的技術公司之一」，他認為華為值得所有人的尊重，因為他們非常敏捷且行動極快。

尤其中國企業深知技術標準的「先發優勢」。一旦率先推出新技術，如5G或AI，就能建立具有「黏性」和依賴性的生態系統。並且透過國家力量全球輸出，特別是透過「一帶一路」的合作夥伴，迅速擴大其技術影響力。

不能將市場拱手相讓

總結來說，中國的AI生態系統不僅擁有龐大且不斷成長的工程師和科學家群體，還在開源軟體、應用層面的需求與製造能力、以及技術擴散的國家戰略方面，展現出強大的實力。黃仁勳認為，美國技術行業雖然強大，但不能輕視中國生態系統的活力和速度，也不能將市場拱手相讓。

黃仁勳警告，一旦中國建成這5層的完整技術堆棧，他們將盡快將其出口到全世界。如果美國不積極應對，世界最終可能會成為中國技術的「買家而非賣家」。

責任編輯：林易萱