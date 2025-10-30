黃仁勳拉Nokia為6G 商機一次看

財經中心／廖珪如報

6G時代將重新塑造全球通訊格局，非地面通訊融合、天地一體化連結，以及關鍵硬體技術的創新，正成為驅動產業升級與引領國際競爭的新核心。面對2026年產業趨勢，工研院產科國際所分析師朱財生今（30）日以「探索未來6G與非地面通訊技術新局勢與創新應用」為題進行專題分享。他指出，隨著6G研發浪潮在全球主要經濟體中加速推進，通訊技術正從「高速連網」邁向「全域連結」的新階段。根據MarketsandMarkets報告顯示，全球6G市場預計將從2030年的114億美元成長至2035年的755億美元，年均複合成長率高達46%。

朱財生表示，非地面通訊（NTN）與低軌衛星網路的興起，正使通訊系統突破地面基礎設施侷限，延伸至空中與太空，形成「天地一體化」多層網路架構。這不僅是技術升級，更是各國在頻譜治理、標準主導權與產業鏈韌性上的戰略競賽。目前美國、歐洲及日本等主要經濟體皆已啟動6G國家計畫，積極推進非地面網路佈局與多軌融合測試，推動通訊技術邁向更高頻、更低延遲與更智慧化的方向。

他進一步指出，天線模組、射頻前端與通訊晶片等關鍵硬體技術的創新，將成為維繫網路韌性與能源效率的核心基礎。6G時代將結合衛星通訊、AI運算與低功耗架構，打造可覆蓋全球、連結萬物的智慧網路生態。

面對此趨勢，台灣憑藉在半導體、光電與通訊模組的長期研發優勢，正積極佈局低軌衛星關鍵零組件、地面站系統、光電通訊模組及高速晶片設計等技術領域。透過與國際標準組織及產業聯盟合作，台灣有機會強化在6G全球供應鏈的戰略角色，推動產業從代工走向系統整合與自主創新，擴大全球合作與市場機會。

