黃仁勳招牌「兆元宴」又要來了！本月將再度訪台 北士科總部有望正式簽約

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳傳將於本月訪問台灣，參與輝達台灣尾牙，而此行除有望宣布北士科海外總部正式簽約之外，黃仁勳也將邀請各大台灣供應鏈領袖，再次舉辦一場「兆元晚宴」，備受外界矚目。

外媒《Wccftech》報導指出，黃仁勳1月的行程相當緊湊，在美國消費性電子展（CES ）結束後，便會緊接著訪台，市場預計他也將趁這次機會，與北市府完成台灣總部「星群」（Constellation）的簽約儀式，成為輝達首個設立於美國之外的全球總部。

廣告 廣告

報導表示，而最受關注的行程，則是黃仁勳將與台灣關鍵供應鏈夥伴共進晚宴，包括台積電、鴻海、廣達、緯創等企業在內，再度主持他招牌性的「兆元宴」。眾所周知，黃仁勳一向重視與合作夥伴維持緊密關係，因為輝達的產品高度依賴供應鏈各環節精準到位、準時交付。

​報導提到，台灣供應鏈目前正全力投入輝達Blackwell Ultra的量產，同時逐步轉向下一代的Rubin產品線。

報導指出，隨著全球AI供應鏈版圖成形，台灣已成為輝達業務中不可或缺的關鍵角色。黃仁勳多次將台灣列為輝達最重要的地區之一，這也是為何台積電等供應商，對於輝達這家全球市值最高公司的未來發展至關重要。

更多風傳媒報導

