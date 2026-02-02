黃仁勳拜早年喊「馬上賺錢」！ 預告今年台灣供應鏈也有精彩年

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳以親民作風聞名，農曆馬年春節將至，今（2）天面對媒體受訪時，他特別向大家提早拜年，表示今年將是非常好的一年，今年馬年大家馬上賺錢、馬上發財！

而再次被問到與台灣供應鏈夥伴的「兆元宴」，黃仁勳強調，餐聚的唯一目的就是和供應鏈夥伴慶祝農曆春節，並表達感謝，如同外界所知，去年他們都迎來創紀錄的一年，所有台灣供應鏈都相當驚艷，今年也將會如此，所以他想感謝大家出色的表現， 並一起迎來接下來重大的一年。

廣告 廣告

至於輝達的台灣新總部進度，台北市長蔣萬安上午透露，預計農曆年前就可完成新總部用地簽約，時間落在2/10-2/15之間，對此，黃仁勳回應，「真的嗎？太棒了」媒體追問他，是否會出席簽約？黃回答，我應該參加嗎？如果是一個重大儀式就可能返台參加，但接下來的行程相當忙碌，今年對他來說是一個超級忙碌年。

不過，黃仁勳也預告， 一定會出席6月的COMPUTEX 2026（台北國際電腦展），因為今年有非常多事情要宣布，還將發表主題演講。



責任編輯／陳盈真





更多台視新聞網報導

輝達總部落腳北士科進度曝 蔣萬安：預計2/10-2/15完成簽約

黃仁勳台語狂輸出！ 打開粉絲錢包現場「收錢、發錢」全場笑翻

很快與蔣萬安見面！黃仁勳談輝達總部簽約進度：市長幫了很大的忙