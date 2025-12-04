黃仁勳拜會川普獲讚！ 談出口管制：大陸恐不接受降規晶片

輝達執行長黃仁勳3日會見美國總統川普，提到兩人討論晶片出口管制問題，表示他支持晶片出口管制，並強調應該確保美國企業最優先，擁有最好、最多的晶片，不過他也說，輝達不能將銷往中國的晶片降規，也不確定如果美國政府放行，中國是否會接受輝達的H200晶片，他建議應該向中國市場提供最有競爭力的晶片。

川普週三會見黃仁勳，川普讚他是「聰明人」，而目前美國政府正考慮要向中國出售輝達H200晶片，這個晶片比輝達目前的旗艦晶片落後一代，對此黃仁勳多次強調，要確保美國企業擁有最好、最多、最先獲得的晶片，中國也不一定接受降規晶片。

此外，黃仁勳提到，目前美國各州的監管政策將減緩人工智慧的發展進程，還會引發國家安全問題，認為「聯邦層面的監管才是最明智選擇」。

