黃仁勳挺劉揚偉 讚機器人工廠

輝達GTC DC大會28日於華府盛大登場，鴻海（2317）董事長劉揚偉應邀出席，除了在現場展示最新AI基礎架構輝達GB300 NVL72，最吸睛的就是首度展示在德州打造的全自動化機器人工廠，展現最新智慧製造技術。

輝達執行長黃仁勳在記者會上也盛讚劉揚偉，強調「Young（劉揚偉） 是一位非常出色的合作夥伴，和鴻海正在共同打造一座又一座的工廠，尤其在德州建設的工廠，將會是全自動化的機器人工廠，工廠裡將有大量的機器人協作，這座工廠將被用於生產AI超級電腦」。

黃仁勳並透露，「昨天我和Young見了面，我特別感謝他所做的所有努力，他真的非常出色，是一位令人敬佩的領導者」。

劉揚偉表示，鴻海正與輝達在德州休士頓廠區合作打造新世代AI伺服器智慧製造工廠。

