黃仁勳探望張忠謀證實「狀態很棒」 一封信開啟30年跨世紀友誼

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳感恩節期間旋風抵台，今（28）日證實已探望前台積電創辦人張忠謀，並表示張忠謀「狀態很棒」，今日將啟程返家。面對Google TPU、ASIC等競爭者來勢洶洶，黃仁勳強調AI晶片市場「非常巨大且成長快速」，儘管輝達地位穩固且獨特，但仍必須「繼續跑得非常快」以維持優勢。

快閃台灣探望張忠謀

黃仁勳昨（27）日搭乘專機抵台，與妻小先到愛店花娘小館用餐，再到四平商圈買蜜餞，引發大批民眾圍觀，老黃魅力依舊不減。黃仁勳今日一早接受媒體訪問時，證實昨天下午去探望張忠謀，並說：「他狀態很棒！」



黃仁勳此次來台，寫下今年第五度訪台的紀錄。不到20天前，他才剛參加完台積電運動會，當時曾表示，會盡快找時間來台探望未能出席的張忠謀，如今兌現承諾。黃也說，他今天就會啟程返家。

回應Google TPU競爭

綜合媒體報導，針對Google自研TPU以及Meta將採用等消息，黃仁勳表示，AI晶片市場龐大且成長快速，競爭激烈，「輝達每天都有很多競爭，我們只需要繼續跑得非常快。」他強調，輝達GPU及平台的地位特殊且穩固，是全球唯一能在所有AI模型與雲端運行的系統。

ASIC競爭地位有限

另一焦點，關於ASIC（特殊應用晶片）對輝達的威脅，黃仁勳指出，ASIC在特定領域有其用途，但輝達的GPU與平台（包含NVlink與CUDA）具備通用性，可運行世界上每一個AI模型，「不管你需要什麼，我們都可以幫忙。」

老黃與張忠謀跨越30年友誼

黃仁勳與張忠謀的友情可追溯至1990年代中，當時黃仁勳為輝達尋找晶片代工廠，多次聯繫台積電未果後，親筆寫信給張忠謀。不久張忠謀親自回電，這通電話開啟雙方交情。​

黃仁勳（中）與張忠謀（右）的友誼超過30年。（圖／翻攝 寧夏夜市觀光協會林定國的臉書）



黃仁勳訪台常與張忠謀夫婦聚餐，甚至邀請逛夜市或家宴，顯示私交深厚。​黃仁勳也曾說，張忠謀為「堅實夥伴、真摯朋友」，曾在張忠謀退休晚宴手寫信表示，共事是職涯亮點，雙方亦師亦友關係，並促成台積電與輝達的長期合作。