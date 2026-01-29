黃仁勳推升蔣萬安、李四川「行情」 藍營新北提名定調內參民調

輝達執行長黃仁勳來台，見證台灣總部與台北市政府簽約，將推升市長蔣萬安、副市長李四川聲望。（圖片來源／張斯綱臉書）

國民黨新北市長提名將進入最後協調階段，最晚於農曆年前敲定，據了解，黨中央與地方已有默契，將以「內參民調」協調人選，不會進入初選。地方預估，「最強棒」的台北市副市長李四川，應會順利出線。

至於李四川宣布參選時間，藍營傳出，將會是在輝達執行長黃仁勳來台，見證台灣總部與台北市政府與北士科T17、T18用地合簽約儀式之後。地方人士以此推估，李四川宣布參選時間，最快1月底、最慢在2月初，就會對外宣布。

輝達台灣總部落腳北士科，將進一步推升市長蔣萬安與李四川的「選舉行情」，如果李獲提名參選新北市長，在年底選舉時，更具雙北「外溢效應」。

地方人士稱，由於新北市幅員遼闊，李四川如果被徵召，勢必要先建立組織、全力跑行程、拚整合和拉票，加上綠營搶先機，相較過去，時間相當緊迫。

因此，他分析稱，「川伯」請辭副市長，全力衝刺最佳的時間點，應該會是在農曆年前後。

李四川請辭最佳時機，謝政達穿梭農曆年前敲定

「會有內參民調出來。」藍營人士篤定地稱，新北市提名這局，其實李四川參選意願不高，但多方評估要保住這個「大票倉」，力挺他披上戰袍。

台北市副市長李四川如參選新北市長，將與市長蔣萬安相互拉抬，在年底選舉具雙北「外溢效應」。（圖片來源／林奕華臉書）

而新北市長劉和然積極爭取，他表示不管初選或是內參協調，他沒預設立場，最大目標就是國民黨要勝選。

新北市長侯友宜則回應稱，相關作業將依既定節奏推進，時程表很清楚，最終目標是贏得市民的認同與肯定。

據了解，地方上目前是由前副市長謝政達穿梭聯繫雙方，新北市黨部強調，人選最慢會在2月15日前敲定。

藍白合篤定勝選，黃國昌當仁不讓看棄保效應

選戰專家評估，包括《美麗島電子報》等多份民調顯示，「川伯」無論是在互比式民調，或對比式民調下，均能大幅勝出民進黨籍立委蘇巧慧。

特別是蘇巧慧起跑甚早，綠營已經開始玩自己的選舉節奏，還有民眾黨主席黃國昌「力催油門」，況且藍白協調機制尚未出爐，後續還得面對「黃國昌變數」。

如果黃國昌「當仁不讓」，將成「三腳督」變局。專家則稱，黃國昌很可能會以15%的支持度落居第三名，在最後就會引發「棄保效應」。

他進一步分析，屆時約會有5%的支持度流向「川伯」，可在原本與蘇巧慧在三方對決中的誤差範圍內，於決戰階段拉開領先優勢。

