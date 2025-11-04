黃仁勳提Blackwell換稀土！《WSJ》：引發華府內部巨大反彈

輝達執行長黃仁勳。（圖／達志／美聯社）

美國晶片巨頭輝達（Nvidia）最新一代人工智慧晶片「Blackwell」成為中美科技戰的新戰場。多位消息人士透露，輝達執行長黃仁勳亟欲將這款尖端GPU銷售至中國市場，但該構想在華府內部引發巨大反彈。

據《華爾街日報》（The Wall Street Journal，WSJ）報導，美國總統川普（Donald Trump）原本考慮在10月底與中國國家主席習近平的會晤中，將Blackwell晶片納入談判籌碼，以換取中國放寬對美稀土出口管制。

廣告 廣告

然而，包括國務卿盧比歐（Marco Rubio）、商務部長魯特尼克（Howard Lutnick）及美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在內的高層官員皆一致反對，最終成功阻止了黃仁勳的提案。

川普會後強調，他並未與習近平討論輝達的「超級晶片」（“super duper” chips）。但此議題仍在華府內部延燒。專家指出，一旦美國放寬限制，允許輝達向中國出售降規版的Blackwell晶片「B30A」，將動搖美國在AI運算能力上的核心優勢。

致力於研究工業、技術和科學進步的華府無黨派智庫「進步研究院」（Institute for Progress，IFP）新興科技政策主任費斯特（Tim Fist）指出，美國目前在AI運算力上約領先中國30倍，但若B30A晶片出口，中國最快可能在2026年反超美國。即使出口量有限，美國優勢也將縮減至僅剩4倍，「這相當於終結了現行的出口管制體系。」

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）及多位民主黨議員，亦呼籲川普勿為貿易協議鬆綁AI晶片出口。他們認為，2022年設立的出口管制原為防止中國軍事獲益，若解除限制，將等同讓北京直接獲取美國的核心科技。

前國務院國安與科技專家麥奎爾（Chris McGuire）更直言，開放晶片出口形同「放棄優勢」，「我們的AI領先地位來自晶片與算力的壓倒性優勢。如果將這些交出去，最好的情況只是打平，最壞的情況則是美國陷入落後。」他還批評這筆潛在的交易簡直荒謬至極：「這等於拿我們最先進的科技去換中國的大豆。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

甜妹斜槓中1／可愛咖啡廳店員竟是「柯震東師妹」！許莉廷備餐打掃不馬虎

宿舍之亂2／陽明青棒專款「3月花200萬」 付36萬倒垃圾卻沒錢買礦泉水

宿舍之亂1／陽明青棒宿舍「無預警解散」 外縣生日花5小時通勤家長崩潰