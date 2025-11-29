黃仁勳插隊吃內湖超夯麵館！霸氣舉動全場嗨翻：點最貴的

（記者洪承恩／綜合報導）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳趁著感恩節連假低調快閃返台，兩天一夜行程滿滿，不但四處品味在地小吃，臨走前還在內湖愛店「牛耳精緻麵館」用餐，得知自己插隊以後，立即大方替排隊客人買單，親民又豪爽的舉動讓現場瞬間沸騰，也再度掀起「乾爹」旋風。

黃仁勳27日悄悄抵台後，第一站就前往「花娘小館」用餐，行程中也拜訪台積電創辦人張忠謀，接著到四平街閒逛、買蜜餞、喝手搖飲，完全融入台北街頭。晚上則在國賓飯店中餐廳用餐，隨後還跑去通化夜市逛水果攤，行程超接地氣。

圖／黃仁勳來台以後到內湖人氣麵館用餐，得知自己是插隊吃飯的，立即幫全場顧客買單。（引新聞資料照）

隔天一早，他現身大安區「老漿家」吃中式早餐，之後回到內湖科學園區的輝達台灣分公司探班。中午則再度前往熟悉的「牛耳精緻麵館」，點了紅燒半筋半肉麵享用。

沒想到得知自己「插隊」入座後，他立刻霸氣替後方排隊客人全體買單，讓大家驚喜連連，不少民眾還開玩笑說「既然乾爹付錢，那就是要點最貴的！」現場笑聲不斷，氣氛相當熱鬧。

黃仁勳搭機返美前表示，這次在台灣吃得很開心，也抽空做了腳底按摩，心情明顯大好。他更親口預告預計明年一月會再來台灣，打算和員工一起過農曆年，不過家人應該不會同行，因為旅程需要跑很多地方。

