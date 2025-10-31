黃仁勳揪三星、現代會長「吃炸雞聊AI」 民眾爭睹擠爆

黃仁勳睽違15年再度踏上南韓國土。（圖／美聯社）





講到AI就不得不提到黃仁勳，昨（30日）他睽違15年再度踏上南韓國土，三星電子會長李在鎔和黃仁勳一起吃炸雞、聊AI。

炸雞店外擠滿群眾，大家紛紛拿出手機搶拍，因為裡頭的客人，含金量超高。輝達執行長黃仁勳和三星電子會長李在鎔以及現代汽車集團會長鄭義宣，三人一起坐下來，吃炸雞喝啤酒聊AI，而這也是黃仁勳睽違15年再度踏上南韓國土，這場韓美企業高層的炸雞會，吸引記者和黃仁勳的粉絲，聚集大約200多人，就怕場面失控還出動警力協助維安。

而黃仁勳也不改親民作風，粉絲的簽名握手來者不拒，而他也像造訪台灣一樣，買了食物發送給在場守候的記者和民眾。輝達執行長黃仁勳：「美中談判完全掌握在川普手中，眾所周知他是一位厲害的談判者、很好的交易者，他和習近平關係非常融洽，談判完全由他們主導，我也相信他們會竭盡所能，為各自的國家爭取最佳利益。」

黃仁勳也對川習會結果表達樂觀立場，而這趟南韓行，預計也將宣布輝達與三星、SK及現代汽車等南韓主要企業的AI半導體供應合約，以及相關合作細節，擋不住的AI浪潮，也讓黃仁勳所到之處人氣爆棚。