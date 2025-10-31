黃仁勳揪李在鎔吃炸雞！「雞啤會」聊什麼 重點內容一次看





輝達執行長黃仁勳訪韓，據《朝鮮日報》報導，知情人士表示，黃仁勳在30日將在首爾與南韓兩大巨頭三星電子（Samsung Electronics）李在鎔，及現代汽車集團（Hyundai Motor）會長鄭義宣舉行三方「雞啤會（치맥，chimaek指炸雞和啤酒）」，討論AI、HBM、2nm芯片、自動駕駛等領域合作。

關於本次三人會談的具體內容，黃仁勳在出入餐廳的間隙接受採訪時表示，與李在鎔和鄭義宣談論了有關深化HBM存儲、完全自動駕駛體系、人形機器人加速滲透方面的深度合作，以及可能的芯片代工合作前景。

在此之前，三星正準備向輝達供應第5代高頻寬記憶體（HBM）商品12層HBM3E，而三星也在研發第6代的HBM4。同時，現代集團今年1月與輝達建立了「AI聯盟級」策略夥伴關係，將在機器人、自動駕駛和智慧工廠等領域與輝達展開合作。

此外，在本週的華盛頓GTC大會上，黃仁勳也在華盛頓GTC大會提出人類社會已經步入「AI紀元」，當前市場質疑科技股「AI泡沫」是對於全球AI產業鏈缺乏認知的非理性觀點，同時看好英特爾從「芯片公司」轉型成爲「AI的最強底座」。

至於三星和現代與英特爾的合作，三星電子的12層HBM3E已通過英特爾的品質認證，並計劃向英特爾出貨HBM4樣品爭取提前導入，外界關注，英特爾是否讓2nm定製化AI芯片洛第三星代工廠；而現代汽車集團已與英特爾確立面向「未來出行」的AI合作，在自動駕駛與Isaac機器人平台上共同推進。

（封面圖／東森新聞）

