黃仁勳揪李在鎔、鄭義宣喝交杯酒吃炸雞！ 重提「那封信」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日造訪南韓參與APEC峰會，並與李在鎔、鄭義宣共進晚餐。

亞太經合會（APEC）峰會在今天（31日）正式展開，而輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳則是提前一天抵達南韓，與三星集團會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣聚餐，三人坐在餐廳落地窗旁大嗑炸雞配啤酒，還喝起了交杯酒、送禮物，黃仁勳更有感而發拿出一封1996年收到的信件，寄件人則是李在鎔的父親李健熙寫的。

黃仁勳30日現身輝達在首爾COEX慶祝「GeForce進入韓國25週年」而舉辦的免費慶典活動，還跟韓國三星集團會長李在鎔與現代汽車集團會長鄭義宣經典同台。根據《韓聯社》報導，在這之前3人還一起去吃炸雞喝啤酒，在席間黃仁勳送上親筆簽名的日本威士忌「白州」與新款AI超級電腦「DGX Spark」給鄭義宣跟李在鎔，三人坐在臨街玻璃窗旁暢談AI趨勢，興致來了還上演「Love shot（交杯酒）」掀起聚會最高潮。

另一方面，黃仁勳在台上拿出一封1996年收到的信件，他透露「那是我人生中第一次收到來自南韓的信，是來自JY（指李在鎔）的父親（李健熙）」信中李健熙提到3個願景，包含讓南韓成為超高速網路強國、以電玩改變世界、舉辦全球電玩奧運，黃仁勳也說，這封信促成他首次造訪韓國，也是促成跟三星合作的重要關鍵。李在鎔則有感而發說「那封信確實是我父親寫的。25年前，輝達推出使用三星GDDR記憶體的GeForce 256，從那時起，我們的合作和友誼就開始了。」