黃仁勳揭輝達徵才秘訣！「慷慨品格」勝聰慧才智

輝達執行長黃仁勳受邀上南韓當紅綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，首度同框國民MC劉在錫，大談AI時代的企業經營與用人哲學。他表示，如今高智商人才多如商品，在輝達眼中天才並不稀缺，真正無價的反而是人的「慷慨」品格。

輝達執行長黃仁勳。（圖／美聯社）

黃仁勳在節目中直言，世界上從來不缺聰明人，全球無數頂尖學府每年孕育百萬名高學歷天才，加上AI技術普及，獲取知識和智力的門檻已大幅降低。因此，他招募團隊時，更傾向尋找願意付出、樂見他人成功的夥伴。他強調：「有些人看到別人成功會感到不舒服，但我看到別人成功時會覺得很開心。」

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針對現代人的處世哲學，黃仁勳也給出具體建議，呼籲大眾在日常生活中不論身處何地，都應該主動去尋找那些真正慷慨、真正善良的人。他表示，這類具備利他特質的人對團隊而言是無價的資產，更直白地鼓勵觀眾：「如果你想獲得成功，就必須讓自己周圍充滿善良又慷慨的人。」

面對現今推崇個人主義與惡性競爭的社會，黃仁勳點出的核心不是如何踩著別人往上爬，而是如何放大格局、共同成就，讓劉在錫讚嘆這格局必須「刻骨銘心」，也為盲目追逐競爭的職場人敲響一記警鐘。

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