黃仁勳揭選才標準 直言「智力像商品」：我更看重這能力





輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前訪韓，首度登上韓國人氣綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，與「國民MC」劉在錫同台。節目於10日晚間播出，黃仁勳除了分享工作與人生經驗，也公開自己的用人哲學，直言比起「聰明的人」，自己更重視人格特質，更形容「智力現在就像商品一樣」，一席話曝光後掀起熱議。

直言世界上不缺聰明人

節目中，劉在錫問及招募人才時，是否有比「聰明」更重要的條件：「聽說你招募人才時，不只是看對方是否聰明，那有沒有特別重視的條件？」對此，黃仁勳表示，「智力現在就像商品一樣」，並認為世界上從來不缺聰明的人，「有很多優秀的大學，也有數百萬優秀的學生，整個社會每天都在培養大量高智商人才，智力已經變得很普遍，而且現在還有AI」。

廣告 廣告

黃仁勳表示，相較能力與學歷，他更重視待人處事的態度，「如果要找一起工作的人，我會尋找願意付出的人，『我希望你成功』這種想法，本身也是一種付出與分享的心態」。他也坦言，有些人看到別人成功會感到不舒服，但自己反而會替對方感到很開心。

黃仁勳最後強調，這類人格特質才是真正有價值的能力，「擁有這些特質的人，不管到哪裡都會成功」，也向觀眾分享處世建議：「如果你想成功，就讓自己身邊充滿善良又慷慨的人」。（責任編輯：王晨芝）

更多上報報導

快訊／黃仁勳好神！台股開盤狂飆逾500點站回「44K」 台積電漲至2310元

黃仁勳美食帶貨力「鈔」狂！南韓超商餅乾銷量飆766% 炸雞店人潮擠到凌晨

黃仁勳「新家人」曝光！準媳婦傳是台灣人 女兒男友是大學同窗