黃仁勳揭「9歲遭霸凌過往」 親吐輝達秘密武器：痛苦與折磨

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日罕見的坦率回顧自己人生與企業歷程。他直言，讓輝達走到今日地位的關鍵，並非技術領先或聰明決策，而是一種在長期逆境中被反覆鍛鍊出來的文化，並透露自己當年曾被霸凌。

根據外媒報導，黃仁勳《A Bit Personal》的播客接受全球半導體聯盟（GSA）執行長薛裘蒂（Jodi Shelton）訪問，聚焦在權力與成就背後的個人代價。黃仁勳形容自己並非天生適合站在鎂光燈下的領導者，甚至自嘲是「不情願的CEO」。他坦承，創立並經營輝達的過程，伴隨著巨大的心理壓力與風險，多次幾乎將公司推向崩潰邊緣。

當被問到輝達真正的競爭優勢時，黃仁勳刻意避開技術架構與製程節點等常見答案。他回憶，在推動大型平台如Grace Blackwell進入量產的關鍵時期，公司承受的財務與營運壓力曾大到幾乎無法承擔，甚至可能因此破產。在他看來，真正重要的不是聰明程度，也不只是努力，而是能否在極端不利的情況下持續撐下去，「承受痛苦的能力」，才是輝達能存活、甚至反敗為勝的核心。

9歲時因亞裔遭受霸凌

黃仁勳也罕見提及童年遭遇的霸凌經驗，9歲那年，他被父母送往美國肯塔基州求學，成為當地少數的亞裔面孔。每天上學必須穿越河流、走過木板殘缺的吊橋，而對岸常有人等著他，「那座吊橋是木板搭的，下面是很深的水，橋上有些木板還缺了，而他們就在對岸等著我，當時我才9歲，每天都是這樣」。

黃仁勳只淡淡地描述，「過了橋，真正的困難才剛開始」。他認為，許多能力可以透過學習獲得，但韌性，以及面對痛苦仍選擇前行的能力，只有親身經歷，才能真正理解。母親對黃仁勳的影響也相當深刻，雖然僅有國中學歷、不懂英文，卻靠著字典與自製教材，一天一天陪他背單字、學語言。黃仁勳說，那段經驗讓他第一次理解什麼是純粹的意志力，也深刻影響了他日後對壓力與期待的看法。

「痛苦與折磨」是秘密武器

黃仁勳半開玩笑地說，「痛苦與折磨」幾乎成了公司的秘密武器，甚至是他最看重的選才條件。他認為，正是一次又一次的危機，迫使管理團隊不斷進化，把原本稱職的主管，磨練成真正卓越的領導者。他認為這種結構能讓決策者即時面對問題，而不是被層層制度與理論隔離。

不過這樣的組織模式建立在極為嚴格的用人標準之上，黃仁勳強調，他從不急著補齊職缺，寧可讓座位空著，也不願讓不合適的人進入核心團隊。他透露，為了尋找合適的財務長人選，在正式聘請Colette Kress前，自己前後進行了約22次面談，並將該職位視為一項長期承諾，而非短期安排。

在回顧個人職涯時，黃仁勳也給出一個出乎意料的答案。若能重新選擇，他寧願回到早年，而不是站在今日的位置。原因很簡單，因為「無知」反而是一種優勢。他指出，正是因為當初並不知道創業有多艱難，輝達才得以誕生；反觀現在的年輕創業者，往往對失敗機率與結構性障礙了解過多，反而因此卻步。

談到職涯與年齡，黃仁勳特別提及台積電創辦人張忠謀，形容他是「大器晚成」最完美的例子。他認為，年輕時或許反應更快，但真正的智慧、層次與策略思考，往往需要時間累積。對於未來，黃仁勳並未描繪宏大的終極藍圖。他表示，輝達唯一的目標，就是能繼續存在下去，並與他尊敬、信任的人一起工作。相較於成長規模、退出時機或歷史定位，這個目標反而更真實也更重要。



