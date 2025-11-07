黃仁勳搭機抵台南！行程緊湊沒空逛夜市 曝「旅行3周想念狗狗」

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

輝達執行長黃仁勳今(7)日下午訪台，稍早飛抵台南機場，身穿黑外套、白褲亮相，透露此次訪台行程緊湊，預計停留台南5小時，再趕往台北待幾小時，就要回家，應該沒空去逛夜市，直呼離家太久想念愛犬。

黃仁勳今日下午將參訪台積電三奈米廠台南廠，稍早搭乘私人專機降落在台南，一出現就被媒體堵訪，他首先以中文親切問候在場人，被問到為何再訪台？他說「因為生意很重要」，表示要去鼓勵台積電的朋友們，並用中文喊「要加油加油」。

黃仁勳透露，他會在台南待5小時，然後就前往台北待幾小時，談到明日要出席台積電運動會，笑說「這是秘密嗎？我想不是秘密了」。媒體追問是否到台南的夜市逛逛，他說可能沒有時間，非常希望能去，但他已經旅行3周，想回家，直呼想念狗狗。

被問到輝達在台設廠一事，黃仁勳表示，很多人希望輝達在台北設立總部，而他們在台北也有很多員工，目前辦公空間不夠，需要更大的辦公室，，希望土地問題能解決，讓他們可以在台北蓋一座漂亮的建築。

至於北上後是否與台北市長蔣萬安見面？黃仁勳強調暫無此計畫，表示自己這次只會在台灣待1天半，皆以台積電活動為主。

