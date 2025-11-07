黃仁勳搭車離開台積電台南18廠 (圖)

其他人也在看
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 1 天前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 23 小時前
亞洲職棒交流賽》辰己涼介帶江國豪手套來台 自曝「我從今年春訓到今天，都一直在做投球準備」
2025年桃園市亞洲職棒交流賽於樂天桃園球場進行3連戰，今天（7日）首戰將由東北樂天金鷲及KT巫師打頭陣。樂天外野手辰己涼介在賽前的訪談中談到自己一直有投手夢，甚至連富邦悍將江國豪送的手套都有帶來：「我從今年春訓到今天，都一直為了能上投手丘投球做準備。」無奈球團不准，只能到牛棚和捕手丟球過過乾癮。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
沈柏洋公司市值蒸發47億？網傳中國制裁不只鎖帳戶 報告盤點沈家名下企業
中國日前以涉犯分裂國家罪對民進黨立委沈伯洋立案偵查，國台辦更放話，無論沈柏洋「身在何處」，都會採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。而後網路上流傳「重慶公安部對沈伯洋立案通報」的影片及訊息，內容聲稱沈伯洋名下3家公司博洋生技、洋芯電子、博洋海運市值瞬間蒸發47億新台幣，並稱這是支持台獨的報應。對此，台灣事實查核平台「MyGoPen」發布調查報告。 調查報告......風傳媒 ・ 6 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 9 小時前
鳳凰颱風生成！恐成「又強又大怪物」下週直撲台 專家示警：被掃到後果慘烈
今年第26號輕度颱風「鳳凰」於今（6）日凌晨2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方約1190公里處，以每小時28公里速度朝西轉西北西進行。氣象署預估，鳳凰將在週日（10日）登陸菲律賓呂宋島，並於週一（11日）北轉接近台灣，強度可能增至中颱上限甚至強颱等級，專家警告這將是一個「又強又大的怪物颱風」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鳳凰最快36小時強度達顛峰！專家曝「最新路徑」：恐登陸台灣陸地
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，預期鳳凰西進過程可望持續增強，未來36-48小時強度將達顛峰，進一步增強為強烈颱風機率高。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子遭爆美國行「精打細算」想當免費仔 靠人氣拚贊助「費用全免」最終槓龜
據《TVBS新聞網》獨家報導，有讀者爆料指出，范姜彥豐在爆料影片中提到妻子「去了美國2週，回來就變了人」，指得正是王子今年4月生日時，帶著身邊一票朋友出遊的美國之旅。當時，王子經紀公司還曾發布新聞稿，提到：「王子和粿粿、簡廷芮（Dewi）、孟霖、晏柔中，胡釋安、王...CTWANT ・ 21 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 10 小時前