黃仁勳擬月底來台 蔣萬安再度邀約黃參加簽約儀式

輝達(NVIDIA)將進駐北士科，台北市長蔣萬安今天(7日)表示，輝達執行長黃仁勳預計月底來台，他將再次邀請他參加設定地上權的簽約儀式。台北市副市長李四川則說明，1月底前若順利完成輝達投資計畫書審查及都市計畫變更，屆時就可配合黃仁勳來台的時間，安排較具創意、有科技感的簽約儀式。

輝達(NVIDIA)將進駐北投士林科技園區T17、18基地，台北市長蔣萬安7日出席「雙永國小校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮」時受訪表示，去年11月他就已寫信邀請輝達執行長黃仁勳來台參加簽約儀式，依照慣例，黃仁勳將在農曆年前來台參加輝達尾牙，現在大致確定1月底會來台，一旦確定時間，他將再次邀請黃仁勳參加簽約儀式，並實際到基地周邊走走。

台北市副市長李四川下午則出面說明北市府與輝達簽約的進度。他表示，經濟部已核准輝達台灣子公司設立，而市府與輝達簽署北投士林科技園區T17、18基地設定地上權契約以前，還有都市計畫變更及投資計畫書審定等兩項工作需完成。其中，北士科T17、18基地正進行都市計畫變更，公開展覽至8日，預計26日可進入台北市都市計畫委員會審議。

至於投資計畫書部分，李四川說，黃仁勳找了台灣知名建築師姚仁喜操刀輝達總部的設計，他也與姚仁喜見了幾次面，並將輝達的期望納入都市計畫變更案中，若北市府於1月底前順利審查完畢，就能在黃仁勳來台期間完成簽約。李四川說：『(原音)依現在的進度，他們在1月中就會把投資計畫書送到市政府，絕對會在1月底以前就會把投資計畫書審查完畢。26日第二件是就是都市計畫的變更，所以如果順利在1月底投資計畫書、都市計畫的變更大概都會把它完成。』

李四川也透露，蔣萬安已再一次透過電子郵件邀約黃仁勳出席簽約儀式，若黃仁勳願意，北市府目前規劃較具創意、科技感的形式，包含到基地周邊看看、再到一旁土地公廟拜拜及品嚐士林夜市美食等方式進行簽約。

至於確切簽約時間，李四川說，目前還在協商中，原則上會配合黃仁勳的時間。(編輯：宋皖媛)