黃仁勳擬1月底來台 蔣萬安：將再邀參加T17、T18簽約儀式

蔣萬安今日指出，黃仁勳確定1月底會來台灣，並邀其參加T17、T18簽約。（翻攝自臉書@蔣萬安）

輝達執行長黃仁勳受訪透露，會再次造訪台灣，也透露若收到北市府的邀請應該會出席。對此，台北市長蔣萬安今日指出，黃仁勳確定1月底會來台灣，並邀其參加T17、T18簽約，「我也邀請他到旁邊的土地公廟拜拜祈福。」

黃仁勳於美國時間6日於美國消費性電子展（CES）國際記者會，會上透露自己很快就會再次造訪台灣，至於蔣萬安邀請他出席輝達（NVIDIA）台灣總部進駐北士科簽約記者會，他是否會出席？黃仁勳點頭簡單回應「當然，如果我在台北的話」。

蔣萬安今（7日）受訪表示，去年11月就曾寫信給黃仁勳，邀請若農曆年來台灣參加輝達尾牙的話，也可參加T17、T18的簽約儀式，後來與輝達全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）會面時，也再次邀請黃仁勳來台，艾克曼當時還開玩笑稱若黃屆時可來，艾克曼願意請黃在他的娃娃上簽名。

蔣萬安接著表示，照慣例黃仁勳會在農曆年前來台灣參加輝達尾牙，大致底定於1月底會來台灣，一旦時間確定，他將再次邀請黃仁勳參加簽約儀式，「並實際來走走看看、了解周邊環境，我也邀請他到旁邊的土地公廟拜拜祈福。」

