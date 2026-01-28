黃仁勳收大禮！人還在上海 獲中國批准「放行首批H200晶片」

輝達公司標誌與中國國旗。路透社



路透社今日（1/28）引述兩位知情人士透露，中國已經批准進口首批輝達（Nvidia）H200人工智慧晶片，代表北京當局在尋求平衡自身AI需求與促進國內發展之間的立場發生轉變。

輝達執行長黃仁勳上週五（1/23）抵達上海，與中國員工舉辦例行年度慶祝活動後，陸續走訪北京、深圳等地，預計將於明日（1/29）來台，當時就傳出北京當局已批准中國企業進口H200晶片的消息。

知情人士稱，此次批准涉及數十萬組H200晶片，就是在黃仁勳本週訪問中國期間核發。其中一位消息人士稱，首批晶片將主要分配給3間中國大型網路公司，其他公司仍在排隊等待批准。至於後續將有多少企業能獲得批准，以及北京當局採用何種標準判定，目前仍不明朗。

知情人士拒絕透露首批獲准企業的名稱。但彭博（Bloomberg News）上週透露，中國監管機構已「原則上同意」阿里巴巴、騰訊、字節跳動的採購計畫，並在批准條件中鼓勵企業購買一定比例的國產晶片，但目前尚未設定明確配額。

H200晶片是輝達第二強大的AI晶片，美國本月稍早已正式批准輝達向中國銷售該晶片，據傳訂單踴躍，但北京方面遲遲未允進口，因為官方必須在滿足國內對先進AI晶片激增的需求，以及培育本土半導體產業之間取得平衡。

路透社此前報導，中國科技企業已訂購超過200萬組H200晶片，遠遠超過輝達的現有庫存，但中國海關總署仍於本月初下達命令，指示H200晶片不得進入中國。

報導認為，中國批准H200晶片進口，顯示北京當局正在優先滿足中國大型網路企業的需求。儘管華為等中國企業已經擁有性能可媲美輝達H20晶片的產品，但其性能仍遠遠落後於H200，後者性能約為前者的6倍。

