黃仁勳斷言中國將贏得AI競賽 批評歐美政府太多監管限制

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日在英國《金融時報》（Financial Times）AI未來高峰會接受專訪時直言，中國在人工智慧（AI）發展上正快速追趕美國，若西方國家持續陷入「憤世嫉俗」的監管與保護主義，中國終將在全球AI競賽中脫穎而出。



黃仁勳在11月5日的受訪中指出，中國在AI發展的關鍵優勢在於「能源成本低、法規障礙少」，這使得中國企業能以更高效率推進AI模型訓練與應用。他批評美國與歐洲的監管機構過度干預技術創新，導致開發速度放緩。「中國將會贏得AI競賽。」他語氣堅定地說道。

點名美國各州新法將導致「碎片化監管」



根據《金融時報》報導，黃仁勳特別點名美國各州近期針對AI推出的新法規，認為這些規範可能導致「碎片化監管」問題，進一步壓縮創新空間。他同時對比指出，中國政府透過能源補貼及政策支持，讓使用中國製AI晶片的成本大幅下降，這是推動中國AI產業快速成長的主要原因之一。

廣告 廣告

黃仁勳稍後在社群平台X（前稱Twitter）上發表聲明，再次強調中國在AI實力上的逼近。他形容中國與美國之間的差距「僅以奈秒計」，意味雙方在技術層面幾乎並駕齊驅。「美國若要保持領先，必須加快腳步，並贏得全球開發者的支持。」他呼籲美方應以開放與合作為主軸，而非限制。

《金融時報》指出，黃仁勳此番談話，正值美國總統川普政府維持對中國高階AI晶片出口禁令之際。該禁令禁止輝達將其最先進的AI晶片銷售給中國企業，意在確保美國在AI戰略領域的主導地位。

川普重申不允許Blackwell賣給其他國家



根據《路透社》報導，川普在11月2日播出的美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《60分鐘》中重申，他不會允許其他國家取得輝達最強大的Blackwell系列AI晶片。「最先進的晶片，我們不會讓除了美國以外的任何人擁有。」川普在空軍一號上接受採訪時明確表態。



儘管受到出口限制影響，輝達的市值依然持續攀升。上周，輝達正式成為全球首家市值突破5兆美元的企業，進一步鞏固其在半導體與AI產業的領導地位。市場分析人士指出，這一成就突顯出輝達晶片在全球AI基礎設施中無可取代的地位，也反映AI技術競賽正日益成為中美科技角力的核心戰場。



廣告 廣告

責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

