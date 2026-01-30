銳傳媒

黃仁勳於 2026 年初再次訪台--- AI 產業深化、軍工鏈轉型與美台命運共同體

陳榮祥
黃仁勳於 2026 年初再次訪台— AI 產業深化、軍工鏈轉型與美台命運共同體
黃仁勳於 2026 年初再次訪台— AI 產業深化、軍工鏈轉型與美台命運共同體

 

美國黃仁勳來台,談到美台在AI產業之間的深層次合作,包括很多重量級的歐美廠商擴大台灣的投資,在中共對台威脅下,這種現象代表的意義為何?美國軍工產業為何開始與台灣積極合作?

輝達（NVIDIA）執行長

黃仁勳於 2026 年初再次訪台，並獲得經濟部核准在台北投資設立新總部。這次訪問不僅鞏固了台灣作為全球 AI 供應鏈核心的地位，更在中共軍事威脅下，釋放出強烈的地緣政治與經濟安全訊號。

作為國際軍事與經濟觀察者，從 AI 產業深化、軍工鏈轉型與美台命運共同體三個維度進行深度論述，提供投資參考。

廣告

一、 AI 戰略投資：從「硬體代工」轉向「核心研發」

黃仁勳此次訪台並非單純的商業拜會，而是將台灣定位為 NVIDIA 全球營運與研發的關鍵節點。

投資深化： 經濟部已核准 NVIDIA 匯入 33 億台幣，在北投士林科技園區建立新總部。

技術升級： 台灣不再只是晶圓代工廠，而是 AI 超級電腦與機器人技術（如 Isaac GR00T）的共創夥伴。

地緣意義： 在中共威脅下，歐美重量級廠商（如 Microsoft、Meta、NVIDIA）持續加碼投資台灣，代表其評估台灣的長期穩定性與不可替代性超過了戰爭風險。這種「深度嵌入」使台灣成為全球 AI 算力的心臟，形成實質的「矽盾 2.0」。

二、 美台軍工合作：構建「非紅供應鏈」

美國軍工產業與台灣的積極合作，標誌著雙邊關係從「單向軍售」演進為「雙向產業鏈整合」。

去中國化（Non-Red Supply Chain）： 2025 年美國國防授權法（NDAA）與台美防衛產業會議均強調建立非紅供應鏈。台灣在無人機、水下無人載具與微電子零組件的量產能力，正填補美國國防產能不足的缺口。

AI 戰場化： 隨著 AI 技術進入軍事領域（Agentic AI），台灣具備的 AI 晶片研發與伺服器組裝實力，直接關乎未來無人機蜂群與智慧化防禦系統的效能。

安全與經濟掛鉤： 2026 年初台美簽署的經貿協議將安全關係與經濟利益緊密扣合，使台灣的生存與美國維持 AI 及軍事技術領導地位成為「共同命運」。

三、 綜合意義與投資策略參考

地緣溢價轉化為競爭力： 儘管有中共威脅，但台美雙向投資的規模（如台廠承諾對美投資 2,500 億美元）顯示，地緣政治風險已透過深度分工被重新定價。

產業趨勢： 投資者應關注「軍民兩用」技術（Dual-use technology）。具備 AI、低軌衛星、無人機零組件製造能力的台廠，將同時受惠於 AI 浪潮與美國國防供應鏈的重新佈局。

政策紅利： 美國的「AI 行動計畫」與台灣的「經濟日不落國」願景高度對齊，政策引導下的資金流向將是中長期投資的導航。

總結： 黃仁勳與美國軍工企業的行動顯示，台灣已從單純的「生產基地」躍升為美國再工業化與軍事韌性的盟友。這種層級的合作不僅能抵禦中共的武力威脅，更在經濟層面上確保了台灣未來數十年的戰略價值。

其他人也在看

張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣

張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣

中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。

三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前364則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」　1部位出問題病況曝光

10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」　1部位出問題病況曝光

藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前57則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏

柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏

即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。

民視 ・ 3 小時前26則留言
一隻機器人打趴全隊！「烏克蘭版英熙娃娃」戰地掃射　俄兵濺血投降

一隻機器人打趴全隊！「烏克蘭版英熙娃娃」戰地掃射　俄兵濺血投降

現今AI與機器人發達，並投入戰地使用，烏克蘭近日就釋出一段影片，一整隊的俄兵在一台機器人的攻擊下，全隊投降，也相信是首例在實戰中成功俘虜敵軍士兵的作戰機器人。

鏡報 ・ 5 小時前49則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了　公開「最大導火線」

突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了　公開「最大導火線」

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前5則留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！

2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！

農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」

唐綺陽談星私廚 ・ 1 天前9則留言
狂砍女老師　台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人

狂砍女老師　台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人

【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控

緯來新聞網 ・ 1 天前380則留言
去LuLu婚禮紅包6600　嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚

去LuLu婚禮紅包6600　嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...

FTNN新聞網 ・ 8 小時前52則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現　遭爆將離開美國移居海外

裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現　遭爆將離開美國移居海外

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前16則留言
Andy老師、家寧二度調解！「眾量級」收入怎分？本人親吐關鍵

Andy老師、家寧二度調解！「眾量級」收入怎分？本人親吐關鍵

百萬 YouTuber「Andy老師」與前女友家寧分手後，雙方為了原本頻道「眾量級」的收入糾紛爭論不休，對簿公堂。30 日在新北地院進行第二次調解，Andy 在律師陪同下出庭，家寧則由律師代表，家寧爸媽則親自出席。經過約半小時的調解，最終仍未能達成結論。

林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前13則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查

「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查

有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依

常春月刊 ・ 1 天前42則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻

IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻

裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。

中天新聞網 ・ 1 天前87則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度　鄭明典這樣看

比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度　鄭明典這樣看

1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前6則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈　北部低溫恐剩10度

又要變天！「這天起」全台炸雨彈　北部低溫恐剩10度

把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前2則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」　嘻小瓜曬私訊：願意再補

Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」　嘻小瓜曬私訊：願意再補

嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...

CTWANT ・ 9 小時前100則留言
張又俠阻攻台遭整肅？習近平發動「政變式」清洗　共軍實戰派全滅

張又俠阻攻台遭整肅？習近平發動「政變式」清洗　共軍實戰派全滅

北京政壇爆發強震，中央軍委副主席張又俠與聯參部參謀長劉振立因嚴重違紀違法遭立案調查，震驚中外。專家直指這是「21世紀林彪事件」，核心原因為兩人對攻台戰略與習近平意見嚴重分歧，導致習以「政變式」手段大規模清洗專業軍事將領。這場權力鬥爭不僅彰顯習近平對權威的絕對掌控，更恐嚴重衝擊解放軍戰力，加速中共體制崩潰。軍隊專業性受損，高層人事動盪，為中國未來政局增添巨大不確定性。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前110則留言

自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變

台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。

中時財經即時 ・ 1 天前14則留言
2026馬年運勢大解析！命理老師揭「3生肖」貴人運爆棚　「1生肖」可脫單

2026馬年運勢大解析！命理老師揭「3生肖」貴人運爆棚　「1生肖」可脫單

迎接2026丙午馬年，十二生肖正式告別前幾年的太歲壓力，整體運勢走向「穩中求進」。清水孟國際塔羅雲蔚老師分析，新一年不再適合躁進或投機，反而是重新布局事業、人際與感情的關鍵期。其中，有3個生肖貴人運特別突出，而屬豬者更被點名有望告別單身，迎來感情新篇章。林宜君

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前發表留言
突退演藝圈賣早餐！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝

突退演藝圈賣早餐！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝

70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前14則留言
水餃不必等水滾才下鍋！網曝1招：皮Q不黏鍋

水餃不必等水滾才下鍋！網曝1招：皮Q不黏鍋

生活中心／林依蓉報導不少人煮水餃時習慣等水滾再下鍋，不過近日有網友在社群平台上，分享自己長期使用的不同煮法，指出這種方式能讓水餃口感變得更加Q彈、不易黏鍋。貼文曝光後引起網友熱烈討論，不少人看了直呼「原來可以這樣煮」。

民視健康長照網 ・ 6 小時前發表留言