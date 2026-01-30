黃仁勳旋風來台第二日 輝達擴大全球徵才「台灣也在列」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日旋風來台參加輝達分公司尾牙，並將與各合作企業共進「兆元宴」。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日旋風訪台，行程不僅緊湊，各界也十分關注「士林總部」是否在此次行程中拍板。今（30）日上午，黃仁勳現身輝達南港新辦公室，鴻海董事長劉揚偉也現身，雙方進行會談。面對全球 AI 浪潮，黃仁勳當場釋出震撼彈，宣布輝達正展開全球擴大徵才，且台灣將在規劃中。

外界最關注的，莫過於輝達海外企業總部「星艦 3.0」在台北北投士林科技園區（北士科）的落腳進度。日前，經濟部已於 28 日正式核准輝達透過在台子公司「台灣輝達經典公司」增資 33 億元，用於總部開發。

黃仁勳語帶神祕地透露，總部最終版本的設計圖「非常漂亮」。台北市長蔣萬安受訪時也親口證實，北士科地上權案的行政與法制作業皆已完成，「預計會在農曆年前完成簽約」，但蔣萬安也強調，是否能會面仍須看「黃仁勳的行程安排」。

外界也盛傳，輝達除了北士科外，正在物色台北市第二個總部據點，目標可能鎖定士林洲美段一帶。對此，黃仁勳並未正面否認，反而以「Possibility maybe a probability（有可能，甚至很有機會）」來回應第二總部的傳聞。他坦言，「在士林蓋第二總部？聽起來很讚」。

黃仁勳此行除了公務會議，更將於今晚出席輝達台灣分公司尾牙。明（31）日也將與台積電、鴻海、廣達、緯創、英業達、仁寶、和碩、華碩、宏碁、緯穎等，多家輝達在台供應鏈關鍵合作廠商共進「兆元宴」。

